إعادة فتح محطة قطارات في برشلونة بعد إنذار بوجود جسم مريب

قالت الشرطة‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬الإسبانية الثلاثاء، تمت إعادة فتح محطة قطارات بلاسا قطالونيا وسط برشلونة بعد أن تبين كذب الإنذار الذي تحدث عن العثور على جسم مثير للريبة.

جاء هذا بعد يوم من إخلاء المحطة نفسها بسبب إنذار كاذب أيضا بوجود قنبلة.

وأضافت الشرطة المحلية على تويتر "وحدة تيداكس (للتعامل مع القنابل) التي استخدمت روبوتا خاصا لهذه المواقف "تقرر أن ذلك كان إنذارا كاذبا، شيئا فشيئا، ستتم استعادة الحياة الطبيعية في المنطقة".

وقال متحدث باسم الشرطة إن "أحد أفراد الأمن سمع صوت (تكات) في سلة مهملات ورأى أسلاكا تبرز من السلة ما دفع إلى إغلاق المحطة ونشر فرقة خبراء متفجرات ووحدة كلاب مدربة".

وكانت الشرطة قد أغلقت الإثنين المحطة نفسها في نحو الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت جرينتش) بعد إخطارها بأن قطارا متجها إلى المحطة يحمل قنبلة، وبمجرد قيام الضباط بتمشيط القطار، خلصوا إلى أن التهديد لا أساس له وسمحوا باستئناف الخدمات.