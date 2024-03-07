بايدن وترامب.. مناظرات بين القدرات العقلية والمشاكل القانونية

ويواجه كل من بايدن وترامب تحديات فريدة في إقناع الناخبين بقدراتهما، إذ يحتاج بايدن إلى التغلب على الشكوك حول عمره وقدراته العقلية، في حين يجب على ترامب معالجة مشاكله القانونية، وإثبات أنها لن تعوق فاعليته في البيت الأبيض.

وذكر التقرير أن ترامب ما زال شخصية مهيمنة، حيث أمضى الأشهر الأخيرة في ترسيخ الدعم بين قاعدته بينما كان يشيطن خصومه داخل حزبه.

وستكون هذه الانتخابات هي الحملة الرئاسية الثالثة لترامب، والخامسة لبايدن كمرشح للرئاسة أو نائب الرئيس.

وقد تلعب الأحداث الخارجية دورًا مهمًا في تشكيل الحملة الانتخابية، دون إغفال قضايا مثل الهجرة والاقتصاد في الوقت الحالي والتي تصب في صالح ترامب، بحسب الصحيفة.