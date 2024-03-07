بايدن وترامب.. مناظرات بين القدرات العقلية والمشاكل القانونية
ستشهد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، منافسة فريدة من نوعها بين الرئيس الحالي وسلفه بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" يتوقع أن تركز المناظرات على القدرات المعرفية لجو بايدن، والملف القانوني لدونالد ترامب.
ويقول التقرير إن الانتخابات ستُجرى بين الرئيس الأكبر سنًا على الإطلاق وسلفه الأصغر سنًا بقليل، المثقل بلوائح الاتهام، وقد يخوضان حملة انتخابية وفق مشهد إعلامي بمعايير وقواعد متغيرة، ويجريان مناظرات تركز على القدرات المعرفية للمرشحين بدلًا من الأجندات السياسة.
ويواجه كل من بايدن وترامب تحديات فريدة في إقناع الناخبين بقدراتهما، إذ يحتاج بايدن إلى التغلب على الشكوك حول عمره وقدراته العقلية، في حين يجب على ترامب معالجة مشاكله القانونية، وإثبات أنها لن تعوق فاعليته في البيت الأبيض.
وذكر التقرير أن ترامب ما زال شخصية مهيمنة، حيث أمضى الأشهر الأخيرة في ترسيخ الدعم بين قاعدته بينما كان يشيطن خصومه داخل حزبه.
وستكون هذه الانتخابات هي الحملة الرئاسية الثالثة لترامب، والخامسة لبايدن كمرشح للرئاسة أو نائب الرئيس.
وقد تلعب الأحداث الخارجية دورًا مهمًا في تشكيل الحملة الانتخابية، دون إغفال قضايا مثل الهجرة والاقتصاد في الوقت الحالي والتي تصب في صالح ترامب، بحسب الصحيفة.
وتُجرى هذه الحملة الانتخابية على خلفية الانتخابات الرئاسية السابقة التي كسرت القواعد، بما في ذلك جائحة كورونا التي هيمنت على انتخابات 2020.
ومع ذلك، فإن حدة الرفض لبايدن وترامب في الانتخابات الحالية أقوى، في حين يحتفظ الأخير بقاعدة مؤيدة له، ما يمنحه صورة عامة أقوى نسبيًا مقارنة بالعام 2016.