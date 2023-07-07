نزاع ياباني صيني كوري.. القصة الكاملة لأزمة تصريف مياه "فوكوشيما"

وتابع: "اليابان اختارت خطة التصريف ذات التكلفة الأقل من بين جميع الخيارات، لتنقل بذلك مخاطر التلوث النووي لباقي العالم".

وقال المتحدث الصيني إن اليابان لم تتشاور بشكل كامل مع المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف المعنية، لافتًا إلى أن الحكومة اليابانية أعلنت بشكل أحادي في نيسان/أبريل عام 2021، أنها ستُصرف المياه الملوثة نوويًا في البحر، ووافقت بشكل رسمي على خطة التصريف في تموز/يوليو عام 2022 متجاهلة المعارضة القوية من المجتمع الدولي، وخاصة دول الجوار.

وأوضح وانغ أن "كل هذا يوضح بشكل كامل أنانية اليابان وغرورها".

وتابع: "بالرغم من طلب اليابان الاستعراض والتقييم من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب الضغط المحلي والدولي، كانت خطة التصريف مُعدة مسبقًا، ولم يكن الطلب سوى مسرحية".

ويوم الثلاثاء الماضي، أفاد موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن مدير عام الوكالة رافائيل غروسي، قدم رسميًا تقريرًا إلى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، جاء فيه أن الوكالة ترى أن عمليات تصريف المياه المعالجة سيكون تأثيرها الإشعاعي في الناس والبيئة ضئيلًا إلى حد يمكن إهماله.

ولفت الموقع إلى أن هذا التقرير هو نتيجة عمل اضطلعت به فرقة عمل تابعة للوكالة على مدى فترة بلغت عامين تقريبًا.

ونقلت "شينخوا" عن تقارير تفيد بأن الجمعيات التعاونية لمصائد الأسماك وغيرها من الجمعيات في اليابان ستقدم شكوى مُوقعة من 33 ألف شخص إلى شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، لمعارضة خطة التصريف.