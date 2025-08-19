اعتقال أمريكية هددت بـ"شق بطن" ترامب

اعتقلت السلطات الأمريكية امرأة هددت بقتل الرئيس دونالد ترامب عبر "شق بطنه وقطع قصبته الهوائية"، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

أخبار ذات علاقة أمريكا.. الشرطة تلقي القبض على رجل هدد بقتل ترامب

وذكرت المدعية العامة في واشنطن، جينين بيرو، أن الأمريكية ناثالي روز جونز، البالغة من العمر خمسين عامًا، اعتُقلت يوم السبت الماضي عقب نشرها تهديدات عبر "فيسبوك" و"إنستغرام"، قبل أن تنتقل من نيويورك إلى العاصمة واشنطن بهدف "القضاء" على ترامب إذا سنحت لها الفرصة.

وقالت السلطات: إن جونز كتبت في السادس من أغسطس/ آب في منشور على "فيسبوك" موجه إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، "أنا مستعدة أن أقتل هذا الرئيس عبر شق بطنه وقطع قصبته الهوائية".

وأضافت السلطات، أن جونز نشرت في الرابع عشر من أغسطس/ آب رسالة أخرى على "فيسبوك" دعت فيها وزير الدفاع بيت هيغسيث إلى "ترتيب مراسم اعتقال وإزالة الرئيس ترامب بوصفه إرهابيًّا ضد الشعب الأمريكي".

وكان جهاز الخدمة السرية، الذي يتابع نشاط المرأة منذ الثاني من أغسطس/ آب، بادر إلى إجراء مقابلة معها في اليوم التالي لرسالتها الأخيرة.

وخلال مقابلة طوعية في الخامس عشر من أغسطس، اعترفت جونز بأنها ستسعى إلى "تنفيذ مهمتها في قتل الرئيس" داخل "المجمع" باستخدام "أداة حادة"، إذا ما أتيحت لها الفرصة.

وأوضحت جونز لعناصر الخدمة السرية أنها أرادت "الانتقام لجميع الأرواح التي فقدت خلال جائحة كوفيد-19"، ووصفت ترامب بأنه "إرهابي" و"نازي".

وتم اعتقال جونز في اليوم التالي بعد مشاركتها في تظاهرة قرب البيت الأبيض. وأكدت السلطات أنها خضعت لمقابلة أخرى مع جهاز الخدمة السرية بعد المسيرة، حيث أقرت بأنها وجهت تهديدات ضد الرئيس، لكنها نفت أن تكون لديها "رغبة حالية" في إلحاق الأذى به.

وشددت المدعية العامة في بيانها على أن "تهديد حياة الرئيس يعد من أخطر الجرائم، وسيتم التعامل معه بملاحقة سريعة وحازمة".