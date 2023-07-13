باكستان.. مقتل 12 جنديًا في هجومين مسلحين

أعلن الجيش الباكستاني، أمس الأربعاء، أنه فقد 12 جنديا في هجومين شنهما مسلحون واستهدف أحدهما قاعدة للجيش.

وقال الجيش ومسؤولون أمنيون إن تسعة جنود قتلوا في القاعدة التي هاجمها مسلحون إسلاميون بالأسلحة والقنابل اليدوية والصواريخ.

وفي واقعة منفصلة، قال الجيش إن ثلاثة جنود آخرين قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع "إرهابيين" شديدي التسليح في منطقة سوي بإقليم بلوخستان جنوب البلاد. وقُتل مسلحان من العدو أيضا خلال تبادل إطلاق النار.