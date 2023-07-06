مصرع 16 شخصا في تسرب غاز سام جنوب أفريقيا

لقي 16 شخصا على الأقل، بينهم أطفال، مصرعهم في حادث تسرب غاز سام بأحد الأحياء العشوائية بالقرب من مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، وفق ما ذكرت خدمات الطوارئ ليل الأربعاء الخميس.

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ وليام نتلادي: "أحصينا نحو 16 قتيلا"، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وأضاف أن عمليات البحث والإنقاذ عن ناجين متواصلة.

وأشار نتلادي إلى وجود 4 مصابين في المستشفى حالتهم الصحية "حرجة" بينما يعاني 11 من حالة "خطيرة لكن مستقرة".

ويُعتقد أن الحادث المميت، الذي وقع الليلة الماضية، ارتبط بأنشطة تعدين غير شرعية في حي أنجيلو العشوائي بالقرب من ضاحية بوكسبرغ شرق جوهانسبرغ.

وأوضح المتحدث أن التسرب مصدره اسطوانة تحتوي على غاز أوكسيد النيتريك، وفق التحقيق الأولي.