إسرائيل تعزز قوة الردع على حدودها مع لبنان

يأتي ذلك تزامنا مع إطلاق قذائف من جنوبي لبنان باتجاه موقع عسكري إسرائيلي، اليوم، رد عليه الجيش الإسرائيلي باستهداف مصادر النيران، بحسب مصادر أمنية إسرائيلية.

وتأتي تحركات الجيش الإسرائيلي باتجاه الحدود الشمالية بعد يوم واحد من إطلاق حركة حماس عملية "طوفان الأقصى"، التي شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى داخل إسرائيل، وأسفرت عن مئات القتلى والجرحى.