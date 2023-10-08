إسرائيل تعزز قوة الردع على حدودها مع لبنان
أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، نقل إسرائيل عربات أسلحة ثقيلة إلى حدودها مع لبنان وسوريا، اليوم الأحد.
وكشف الفيديو تحركا لدبابات وناقلات جنود مجنزرة ومدرعات للجيش الإسرائيلي باتجاه الحدود مع لبنان، بهدف "تعزيز الردع"، وفق تقارير محلية إسرائيلية.
يأتي ذلك تزامنا مع إطلاق قذائف من جنوبي لبنان باتجاه موقع عسكري إسرائيلي، اليوم، رد عليه الجيش الإسرائيلي باستهداف مصادر النيران، بحسب مصادر أمنية إسرائيلية.
وتأتي تحركات الجيش الإسرائيلي باتجاه الحدود الشمالية بعد يوم واحد من إطلاق حركة حماس عملية "طوفان الأقصى"، التي شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى داخل إسرائيل، وأسفرت عن مئات القتلى والجرحى.