نائب إيراني يهدد بانسحاب طهران من معاهدة للأسلحة النووية

قال النائب الإيراني منوشهر متكي لوكالة الدفاع المقدس للأنباء اليوم الأربعاء، إن البرلمان مستعد للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في حال أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات الدولية على طهران.

يأتي هذا التعليق بعد أن أبلغت دول أوروبية الأمم المتحدة باستعدادها لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، قائلة إن بوسعها فعل ذلك من خلال تفعيل آلية الإعادة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة قبل موعد انقضائها في أكتوبر/ تشرين الأول.

وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الوقت قد حان للاعتراف بأن العقوبات غير الإنسانية التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها تمثل جريمة ضد الإنسانية، داعياً الدول المتضررة إلى التحرك المشترك لمواجهة ما وصفه بـ"الظلم المنظم".

وفي منشور على منصة "إكس"، أشار عراقجي إلى أن الدول الغربية طالما ادعت أن العقوبات بديل غير دموي للحرب، لكن دراسة جديدة نشرتها المجلة الطبية المرموقة The Lancet كشفت أن العقوبات الأحادية، خصوصاً التي تفرضها واشنطن، قد تكون مميتة بقدر الحروب.

وأوضح عراقجي أنه "منذ سبعينيات القرن الماضي، يفقد أكثر من 500 ألف شخص حياتهم سنوياً بسبب العقوبات، وغالبية الضحايا هم من الأطفال وكبار السن".

وأكد الوزير الإيراني أن التحرك الجماعي للدول الخاضعة للعقوبات ضرورة ملحّة للرد على هذه الإجراءات التي وصفها بأنها "ظلم منظم" تمارسه قوى كبرى تحت غطاء القانون الدولي.