وسط توتر بين باريس وطهران.. بلدة فرنسية تقرر "إخفاء" صورة للخميني

وأصدر العمدة إليزابيث سانجيفي، هذا القرار خلال اجتماعه مع ممثلي الاتحاد.

وبحسب سانجيفي، ستُبذل محاولة لإلزام مالك الأرض التي نُصبت فيها صورة الخميني بإزالة هذه اللافتة من خلال عملية قضائية.

والصورة موضوعة على لافتة خشبية يبلغ ارتفاعها متر واحد، وهي مثبتة في أرض خاصة، لكن يمكن رؤيتها من الشارع.

وتتضمن اللافتة نصا مكتوبا بالفارسية والفرنسية، يستحضر إقامة الخميني بين تشرين الأول/ أكتوبر 1978، وكانون الثاني/ يناير 1979 عندما أجبره شاه إيران على الذهاب إلى المنفى.

وما زال الاتحاد الدولي لحقوق المرأة والمنظمات الفرنسية غير الحكومية يطلبون تسمية ساحة أو شارع في نوفل شاتو بـ"مهسا أميني" وهي فتاة كردية توفيت منتصف أيلول/ سبتمبر 2022 على أيدي شرطة الأخلاق في طهران بعد اعتقالها لعدم ارتداء الحجاب.

وأشعلت وفاتها موجة احتجاجات شعبية عارمة في إيران.