ماكرون: منح ترامب "نوبل السلام" ممكن فقط إذا أوقف حرب غزة

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أن حصول نظيره الأمريكي دونالد ترامب على جائزة نوبل السلام رهن وقفه الحرب في قطاع غزة.

وقال ماكرون في مقابلة مع قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية: "أرى رئيسا أمريكيا ينشط، وكرر ذلك هذا الصباح على منبر الأمم المتحدة: أريد السلام، أبرمت تسويات لسبعة نزاعات، جائزة نوبل السلام غير ممكنة سوى في حال توصلتم إلى حل لهذا النزاع"، في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في القطاع الفلسطيني منذ نحو عامين.

ورأى ماكرون أن دولة فلسطين التي أعلن الاثنين اعتراف بلاده بها، لن تقوم فعليا سوى "يوم تعترف بها دولة إسرائيل".