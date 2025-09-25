بعد قرار قضائي بعزله.. حزب الشعب يعيد انتخاب رئيسه في تركيا

أعاد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، الأربعاء، انتخاب أوزغور جيليك رئيسًا لفرعه في إسطنبول، وذلك بعد أن كانت محكمة قد قضت بعزله من منصبه في وقت سابق من الشهر الجاري بدعوى ارتكاب مخالفات، وهي اتهامات نفى الحزب صحتها.

وكانت محكمة في إسطنبول قد اعتبرت أن أصوات المندوبين خلال مؤتمر الحزب المحلي عام 2023، تأثرت بمدفوعات نقدية، وقررت بناءً على ذلك عزل الأعضاء المنتخبين آنذاك، وتعيين نائب رئيس الحزب السابق جورسيل تكين رئيسًا مؤقتًا للفرع.

وردا على ذلك، ألقى نواب المعارضة طاولات وكراسي عند مدخل مقر حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول احتجاجا على حكم المحكمة، في مواجهة مع الشرطة شكلت أحدث فصل من حملة قضائية مستمرة منذ قرابة عام ضد أعضاء الحزب.

وأُلقي القبض على العشرات من مسؤولي المعارضة أو جرت إقالتهم من مناصبهم في إطار الحملة، بمن فيهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المنافس السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان.