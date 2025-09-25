logo
العالم

بعد قرار قضائي بعزله.. حزب الشعب يعيد انتخاب رئيسه في تركيا

بعد قرار قضائي بعزله.. حزب الشعب يعيد انتخاب رئيسه في تركيا
زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا أوزغور أوزيلالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

أعاد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، الأربعاء، انتخاب أوزغور جيليك رئيسًا لفرعه في إسطنبول، وذلك بعد أن كانت محكمة قد قضت بعزله من منصبه في وقت سابق من الشهر الجاري بدعوى ارتكاب مخالفات، وهي اتهامات نفى الحزب صحتها.

وكانت محكمة في إسطنبول قد اعتبرت أن أصوات المندوبين خلال مؤتمر الحزب المحلي عام 2023، تأثرت بمدفوعات نقدية، وقررت بناءً على ذلك عزل الأعضاء المنتخبين آنذاك، وتعيين نائب رئيس الحزب السابق جورسيل تكين رئيسًا مؤقتًا للفرع.

وردا على ذلك، ألقى نواب المعارضة طاولات وكراسي عند مدخل مقر حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول احتجاجا على حكم المحكمة، في مواجهة مع الشرطة شكلت أحدث فصل من حملة قضائية مستمرة منذ قرابة عام ضد أعضاء الحزب.

وأُلقي القبض على العشرات من مسؤولي المعارضة أو جرت إقالتهم من مناصبهم في إطار الحملة، بمن فيهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المنافس السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان.

أخبار ذات علاقة

رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش

بعد إسطنبول.. رئيس بلدية أنقرة في "مواجهة ساخنة" مع الحكومة

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC