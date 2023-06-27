مسؤولون: تقدم في محادثات "قمة السلام" الأوكرانية
كشف مسؤولون غربيون عن تقدم المساعي الأوكرانية الرامية لحشد دعم دولي لعقد قمة سلام، إلا أن هذه القمة لن تعقد قبل شهور على الأقل.
وفي الوقت الذي أكد فيه المسؤولون أن القمة لن تضم روسيا، أوضحوا أنهم يستهدفون بدلا من ذلك حشد تحالف واسع يدعم حكومة كييف، ويتضمن الدول الكبرى التي قررت عدم تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا أو فرض عقوبات على روسيا لزيادة الضغط الدبلوماسي على موسكو.
وعقد مسؤولون كبار من أوكرانيا ودول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي ودول البرازيل والهند والسعودية وجنوب أفريقيا وتركيا، اجتماعا يوم السبت في الدنمارك لمناقشة التصور لقمة السلام، وذلك في غمرة "تمرد قوات فاغنر" الذي لم يكتمل في روسيا.
واعتبر وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن أن "الاضطرابات في روسيا قد تقنع دولا أخرى بالانضمام إلى محادثات السلام".
وبين المسؤول الأوروبي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصابه ضعف إلى حد ما على الأقل"، مضيفا "يحدوني أمل أن يكون لذلك تأثير على استعداد بقية العالم لمناقشة أوضاع ما بعد الحرب في أوكرانيا".
وقال مسؤول كبير من المفوضية الأوروبية مطلع على المحادثات "ظهر اتفاق عام في الآراء على أنه يتعين أن تستند (الصيغة) على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مثل وحدة الأراضي والسيادة".
وبين المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه أن صيغة السلام المحتملة "كلما اقتربت من ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، زاد احتمال موافقة الجميع عليها في نهاية المطاف".
وقال مساعد الرئيس الأوكراني أندريه يرماك إن أوكرانيا تريد تسوية سلمية تستند على مقترحات بلاده لكن كييف تقبل إضافات الآخرين، مضيفا "نحن مستعدون للاستماع، لكن من الواضح أن لا تنازلات عن أراض".