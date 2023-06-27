مسؤولون: تقدم في محادثات "قمة السلام" الأوكرانية

وعقد مسؤولون كبار من أوكرانيا ودول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي ودول البرازيل والهند والسعودية وجنوب أفريقيا وتركيا، اجتماعا يوم السبت في الدنمارك لمناقشة التصور لقمة السلام، وذلك في غمرة "تمرد قوات فاغنر" الذي لم يكتمل في روسيا.

واعتبر وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن أن "الاضطرابات في روسيا قد تقنع دولا أخرى بالانضمام إلى محادثات السلام".

وبين المسؤول الأوروبي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصابه ضعف إلى حد ما على الأقل"، مضيفا "يحدوني أمل أن يكون لذلك تأثير على استعداد بقية العالم لمناقشة أوضاع ما بعد الحرب في أوكرانيا".

وقال مسؤول كبير من المفوضية الأوروبية مطلع على المحادثات "ظهر اتفاق عام في الآراء على أنه يتعين أن تستند (الصيغة) على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مثل وحدة الأراضي والسيادة".