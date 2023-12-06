هل أصبحت مجموعة دول الساحل الأفريقي على حافة الانهيار؟

فتحت موريتانيا وتشاد الباب أمام إمكانية حل مجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس، بعد أيام من إعلان شركائهما في التكتل، بوركينا فاسو والنيجر ومالي، الانسحاب منه.

وأفاد بيان مشترك صادر عن موريتانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة، وتشاد، العضوة في المجموعة، بأنهما تتمسكان بـ"التكامل الإقليمي الأفريقي وأهداف المجموعة".

وتابع البيان، كما نقلت وسائل إعلام موريتانية، أن البلدين "سينفذان جميع التدابير اللازمة وفقًا لأحكام اتفاقية إنشاء مجموعة دول الساحل الخمس، لا سيما في مادتها العشرين".