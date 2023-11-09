أوكرانيا تركز على تقوية الجيش وقدراته الدفاعية في ميزانية 2024

وافق البرلمان الأوكراني اليوم الخميس، على ميزانية الدولة للعام المقبل في مسعى لتعزيز الجيش وقدراته الدفاعية مع دخول الحرب بين أوكرانيا وروسيا شهرها العشرين، دون أن تلوح أي نهاية لها في الأفق.

ومن المقرر أن تبلغ إيرادات الميزانية 1.77 تريليون هريفنا (48.4 مليار دولار)، بينما من المقرر أن يصل الإنفاق إلى 3.35 تريليون هريفنا.

وقال مسؤولون حكوميون، إن أوكرانيا ستواجه عجزا ضخما في الميزانية يبلغ نحو 43.58 مليار دولار في عام 2024.