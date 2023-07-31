فرنسا تنفي استخدام وسيلة فتّاكة ضد متظاهرين في النيجر

نفت فرنسا، الإثنين، معلومات تحدثت عن استخدامها وسيلة فتاكة لتفريق متظاهرين، الأحد، أمام سفارتها في عاصمة النيجر نيامي.

وتحدث بعض المسؤولين النيجريين بعد التظاهرة عن إطلاق نار فرنسي برصاص حي على المتظاهرين.

وقالت وزارتا الخارجية والجيوش الفرنسيتان في بيان مشترك، إنه "بخلاف ما أكده بعض المسؤولين العسكريين النيجريين، لم يتم استخدام أي وسيلة فتاكة من جانب قوات الأمن الفرنسية".

وأضافت الوزارتان الفرنسيتان أن "سفارة فرنسا في نيامي تعرضت بالأمس لهجوم عنيف شنته مجموعات يبدو أنها كانت معدة سلفا، ولم تتمكن قوات الأمن النيجرية من السيطرة عليها. تذكر فرنسا بأن أمن الممثليات والطواقم الدبلوماسية، إضافة إلى المقيمين الأجانب، هو من الموجبات انسجاما مع القانون الدولي، وخصوصا اتفاقات فيينا".