صحيفة عبرية: لابيد يبحث طلبًا لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاعية



قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، إن رئيس الوزراء يائير لابيد، سيجري محادثة غداً الخميس مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، حيث سيتقدم الأخير بطلب رسمي إلى إسرائيل لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، فإن "لابيد سيجري محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأوكراني، يوم الخميس، حيث سيقدم له وزير الخارجية طلبا رسميا لتلقي أنظمة دفاع جوي من إسرائيل".

وأشارت إلى أن لابيد والوزير الأوكراني سيناقشان الطلب، في الوقت الذي تشير تقارير إسرائيلية إلى أن تلقي روسيا، دعما عسكريا من إيران قد يدفع تل أبيب لاتخاذ موقف أكثر حدة ضد روسيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله، إنه "لا يعتقد أن مثل هذه الخطوة ستنفذ في المستقبل القريب، على الرغم من تفهم إسرائيل لمحنة الأوكرانيين ورغبتها في مساعدتهم".

وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، "لم نقم ببيع أسلحة إلى أوكرانيا، قدمنا لهم مساعدة طبية وإنسانية، هذا يجب أن يكون واضحا، لم نقم ببيع أسلحة"، وفق ما ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي.

وجاءت تصريحات غانتس، بعد تصريحات وزير الشتات الإسرائيلي نحمان شاي، الذي طالب بتوفير مساعدات عسكرية لأوكرانيا في أعقاب التقارير بأن إيران تنوي تسليم روسيا صواريخ أرض-أرض باليستية.

وقال الوزير الإسرائيلي إن "إسرائيل لا يمكنها أن تظل غير مبالية بما يحدث في أوكرانيا، روسيا ترتكب جرائم حرب من خلال الإضرار عمدا بالسكان المدنيين هناك".

وأضاف: "يمكن لإسرائيل نقل المساعدة الدفاعية ضد أنظمة الصواريخ والطائرات بدون طيار لأوكرانيا".

وقبل أيام، حذر دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إسرائيل، من تداعيات تزويد أوكرانيا بالأسلحة، مشددا على أن "دعم إسرائيل للقوات الأوكرانية سيضر بشدة بالعلاقات بين البلدين".