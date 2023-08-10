تقرير: قلق إسرائيلي جراء تصاعد "إرهاب المستوطنين" في 2023

أعرب مسؤولون أمنيون في إسرائيل، عن قلقهم جراء ارتفاع أعداد حالات اعتداء المستوطنين على فلسطينيين، الذين لا يتبعون تنظيم "شبيبة التلة" أو أي تنظيمات متطرفة أخرى، بحسب ما أوردت صحيفة "إسرائيل هيوم"، اليوم الخميس.

وأظهرت أرقام جديدة وإحصائيات حصلت عليها الصحيفة المحلية، "أن عدد الاعتداءات الإرهابية، التي يرتكبها اليهود ارتفع بشكل كبير (خلال العام الجاري) مقارنة بعام 2022.

وبينت الصحيفة وفقًا لبياناتها، أن المستوطنين كانوا وراء 25 حادثة في النصف الأول من العام الجاري، وهي حوادث صنفها مسؤولو الدفاع في إسرائيل بـ"حوادث إرهابية"، وذلك مقارنة بـ25 عملًا إرهابيًا ارتكبها اليهود على مدار العام الماضي 2022، ومن بينها "الهجمات بالقنابل الحارقة، وأعمال التخريب للمساجد والممتلكات العربية".

وأوضحت أن الأرقام أظهرت ارتفاعًا بما يعرف باسم "هجمات تدفيع الثمن"، وهي سياسة انتقامية ينتهجها مستوطنون يهود وناشطون من اليمين المتطرف تستهدف مهاجمة قرى البلدات الفلسطينية وتخريب الممتلكات، ردًا على العمليات الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى تسجيل 11 حادثة تندرج ضمن "هجمات تدفيع الثمن" خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ18 هجومًا طيلة العام 2022.

كما أعرب المسؤولون الأمنيون عن قلقهم أيضًا من ارتفاع عدد الإرهابيين المستوطنين الذين لا ينتمون إلى التنظيمات اليهودية المتطرفة مثل "شبيبة التلة" وغيرها، الأمر الذي يجعل مهمة جهاز الأمن العام (الشاباك) في التعرف على هويات المنخرطين في الأعمال الإرهابية من خلال نمط سلوكهم ومجال نشاطهم، أكثر صعوبة من السابق بالنظر إلى عدم توفر معلومات كافية عنهم.

وفي سياق مُتصل، تستمر التحقيقات حول هجوم "برقة" الأسبوع الماضي، الذي اتهم فيه مستوطن يهودي بقتل شاب فلسطيني، ورغم مزاعم المستوطن بأنه قتل الشاب دفاعًا عن النفس، إلا أن الشركة تشكك في روايته.

وتعليقًا على هجوم "برقة" نقلت الصحيفة عن مسؤول من "الشاباك"، قوله: "يتبع المتطرفون نظامًا معينًا في المنطقة، حيث يأتون بشكل خاص لخلق التوتر والمشاكل واستفزاز الفلسطينيين ثم يذهبون".

وأشار إلى أن المستوطنين "بالأحرى يثيرون مشاكل لا ينبغي أن تكون موجودة، ويتسببون بإلحاق ضرر بالأمن، وتشتيت انتباه القوات الأمنية الإسرائيلية عن مواجهة الإرهاب".

صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية