بالسلاح ومشاريع البنية التحتية.. تمدّد تركي "ناعم" في الساحل الأفريقي

كشفت مؤسسة "أتلانتيك كاونسيل" البحثية الأمريكية، أن بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر تلقت ما لا يقل عن 12 شحنة من المعدات الدفاعية التركية منذ عام 2022، وهذه ليست سوى واحدة من عدة دلائل على تنامي انخراط منطقة الساحل مع أنقرة.

وتشير التبادلات الدبلوماسية رفيعة المستوى، إلى جانب ما يُشاع عن عمل شركات عسكرية تركية خاصة في المنطقة، إلى علاقة أوسع نطاقًا.

ويعود تاريخ انخراط تركيا في منطقة الساحل إلى ما قبل الأزمة الأمنية في المنطقة، على الرغم من نموه في السنوات الأخيرة. كما لعبت الشركات التركية دورًا رئيسيًا في تطوير البنية التحتية، حيث شيدت مطارًا وفندقًا من فئة الخمس نجوم في نيامي، بالنيجر. توفر هذه العلاقات قاعدة متينة للتعاون الدفاعي.

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تراجع أمريكي

وشهد التعاون الدفاعي بين دول الساحل وتركيا نموًا مطردًا منذ عام 2018، إذ دفعت الانقلابات في بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر الولايات المتحدة إلى وقف مساعداتها الدفاعية، مما أعاق قدرة هذه الدول على صيانة وشراء المعدات الأمريكية. وأصبحت تركيا شريكًا أكثر جاذبية مع تدهور الأمن الإقليمي وركود المساعدات الغربية.

وتُعدّ مبيعات المعدات العسكرية حجر الزاوية في التعاون الدفاعي بين دول الساحل وتركيا. وقد بدأت هذه المبيعات بشكل جدي في عام 2022، عندما استلمت كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر طائرات بيرقدار TB2 التركية المُسيّرة. انتشرت هذه الطائرات بسرعة في كل من المنطقة والقارة نظرًا لسعرها المعقول وموثوقيتها وانتشارها الواسع. بشّرت هذه الاستحواذات بتحول في المشتريات، حيث اتجهت دول الساحل بشكل متزايد نحو أنقرة.

المسيرات التركية

ومع مرور الوقت، استمرت مبيعات الطائرات المُسيّرة بوتيرة سريعة. حيث حصلت تشاد على طائرات Anka-S المُسيّرة في عام 2023 وطائرات Aksungur المُسيّرة في عام 2024، بينما وسّعت مالي أسطولها من طائرات TB2، واشترت كل من بوركينا فاسو ومالي طائرات Akıncı المُسيّرة في عام 2024، مما يشير إلى تحوّل نحو أنظمة أكثر تطورًا.

ولكن الأمر لا يقتصر على الطائرات بدون طيار؛ فقد حصلت كل من بوركينا فاسو وتشاد على مركبات مدرعة تركية في عام 2022. وتوسع التعاون أكثر عندما اشترت النيجر طائرات تركية في أواخر عام 2022، لتصبح أول عميل مُصدّر لطائرة تركية الصنع بالكامل. وتبعتها تشاد بعد ذلك بوقت قصير، حيث حصلت على الطائرة نفسها في عام 2023.

شراكة استراتيجية

وقالت "أتلانتيك كاونسيل" إن المعدّات التركية سدّت الثغرات الأمنية الحادة التي عانت منها جيوش منطقة الساحل، وزوّدتها بقدرات جديدة. وعوضت الطائرات والطائرات المسيّرة التركية قيود التنقل البري من خلال تمكين الجيوش من مراقبة أراضيها وتوجيه قواتها إلى المناطق المتنازع عليها.

وتساعد مبيعات المعدات العسكرية على تنمية علاقات تركيا ونفوذها. فالشراكة مع دول الساحل تتيح لتركيا سبلًا جديدة لتحقيق مصالحها الإقليمية وتعزيز صورتها كقائدة بين الدول ذات الأغلبية المسلمة. وقد قيّم تقرير استخباراتي تركي صدر عام 2024 النيجر بأنها "شريك استراتيجي"، قادر على توسيع نفوذ أنقرة في أفريقيا.

كما تُمكّن هذه العلاقات تركيا من منافسة خصومها. ويرى بعض المحللين أن نفوذ تركيا يُساعدها على التفوق على فرنسا.

وأضافت المؤسسة أن دول الساحل تعتبر أنقرة شريكًا أمنيًا مهمًا. وصرح وزير الدفاع المالي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024: "نتخذ مسارًا جديدًا. ستسهم المعدات التركية في تعزيز الشبكة الإقليمية وتحييد التهديدات أينما كانت". وفي عام 2023، منحت بوركينا فاسو أعلى وسام دولة لها لرئيس شركة دفاع تركية.

شركة "سادات"

وقد يتجاوز التعاون الدفاعي مبيعات المعدات. ففي عام 2024، أشار تقرير لوكالة "فرانس برس" إلى أن شركة "سادات" الدولية للاستشارات الدفاعية، وهي شركة عسكرية تركية خاصة، قد نُشرت في منطقة الساحل.

وأشار تقرير آخر صادر عن مجلة "جون أفريك" إلى أن شركة "سادات" انتشرت في مالي، ودربت جيشها في منتصف عام 2024. ووفقًا للتقرير، انضم أفراد من "سادات" إلى وحدات النخبة الموالية للرئيس ودربوا عناصرها على منع الانقلابات. ولم يتم التحقق من هذا، ولكن إذا ثبتت صحته، فإنه يشير إلى أن تركيا تستخدم أدوات جديدة لتوطيد الشراكات وتلبية رغبة الأنظمة في الأمن.

ولفتت المؤسسة إلى أن هناك أيضًا مجموعة محدودة من التقارير التي تشير إلى أن تركيا توسّع وجودها العسكري العلني. في فبراير/ شباط 2025، أفاد موقع "ميليتري أفريكا" بأن تشاد منحت تركيا السيطرة على قاعدة عسكرية في مدينة أبيشي. وفي حال تأكيد ذلك، ستكون هذه أول قاعدة تركية في منطقة الساحل. كما سيشكل ذلك عنصرًا جديدًا في الشراكات الدفاعية التي كانت، حتى الآن، مدفوعة بشكل كبير بالقطاع الخاص التركي وطلب دول الساحل على المعدات العسكرية.

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مواجهة الإرهاب

وهناك بعض الظروف التي يمكن أن يُسهم فيها التعاون مع تركيا في تحقيق الأهداف الإقليمية للولايات المتحدة. تحتاج دول الساحل إلى مساعدة دفاعية لمواجهة التهديد الإرهابي المتزايد، وهو ما تعجز الولايات المتحدة عن تقديمه في كثير من الأحيان. لا تواجه المساعدة التركية القيود القانونية نفسها، وبالتالي تُسهم في سد الثغرات الملحة في القدرات.

وتُحسّن الطائرات والمركبات المدرعة والطائرات دون طيار التركية من قدرة القوات على الحركة، وتساعد الجيوش على خوض المعركة في معاقل المسلحين، ومع توسع عملياتهم، يمكن أن تُساعد الشراكة مع تركيا الجيوش الإقليمية على إدارة هذا التهديد.

مخاطر

كما يُتيح انخراط تركيا المتزايد في المنطقة فرصًا لمواجهة خصوم الولايات المتحدة. وتُقدّم المعدات العسكرية التركية بديلاً عالي الجودة وبأسعار معقولة للمنتجات الصينية أو الروسية. وبالمثل، يُمكن لـ"سادات" أن تُقلّل من اعتماد الدول على "فيلق أفريقيا" الروسي، الذي وفّر التدريب وأمن الأنظمة لبوركينا فاسو ومالي والنيجر.

ومع ذلك، بحسب المؤسسة، ثمة مخاطر في العمل مع تركيا، ويجب على واشنطن التعامل مع أي شراكة برؤية واضحة. تُلزم الولايات المتحدة متلقي المعدات العسكرية المتطورة بالخضوع لمراقبة الاستخدام النهائي، لكن تركيا لا تُلزم المتلقي بالامتثال لقانون النزاعات المسلحة بالطريقة نفسها.