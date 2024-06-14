محللون: تغيب الصدر عن اجتماعات باقري في العراق "رسالة لإيران"

التقى وزير الخارجية الإيراني بالإنابة، علي باقري، القيادات السياسية في العراق، بعد أن أنهى لقاءاته الرسمية في بغداد مع كل من رئيس الوزراء، والجمهورية، والقضاء، ونظيره العراقي فؤاد معصوم.

وغاب عن اللقاء مقتدى الصدر وممثلوه في التيار الوطني الشيعي، وهو ما رأى فيه محللون أنه رسالة من الصدر بأنه ما زال على موقفه من مقاطعة العملية السياسية، إضافة إلى رسالة أخرى لإيران تفيد بأنه مستقل عن سياساتها.

وجرى اللقاء في منزل الزعيم الشيعي، عمار الحكيم، وهو المكان الذي اختاره باقري للقاء كبار المسؤولين العراقيين والقيادات الحزبية، الذين اصطفّوا بطوابير لعناقه، في مشهد يدل على مدى تأثير طهران على المشهد السياسي العراقي.

وبحسب المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري، زياد العرار، فإن غياب الصدر وتياره عن اللقاء دلالة على "استقلالية قراراته داخل الساحة السياسية، وعدم انسجامه مع سياسة طهران".

وقال العرار، لـ "إرم نيوز"، إن "هناك ملاحظات كبيرة يسجلها التيار الصدري حول إيران، خصوصاً ما يتعلق بتدخلاتها في المشهد العراقي الداخلي، سواء في القرارات السياسية أو الأمنية، وهذا يدفع الصدر إلى اتخاذ موقف تجاه إيران، وعدم الحضور في مثل تلك الاجتماعات دلالة على استقلالية القرار".