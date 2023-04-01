بسبب دعم أوكرانيا.. وزير الدفاع الألماني يقر بوجود فجوة في تسليح جيشه

أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن نقل بلاده الأسلحة إلى أوكرانيا تسبب بفجوات في تسليح الجيش الألماني، وأقر بصعوبات في سد النقص الحاصل بمخزون جيشه.

وقال بوريس في مقابلة صحفية، نشرت اليوم السبت، إنه رفض تسليم المزيد من الأسلحة إلى القوات الأوكرانية من مخزون الجيش، بما يتجاوز الالتزامات المعلنة. وأضاف قائلا: "مثل كل الدول الأخرى، لدينا مخزون محدود، ولا يمكننا بالتالي تقديم كل شيء".