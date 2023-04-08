بعد 100 يوم على تشكيلها.. حكومة نتنياهو غارقة في الأزمات؟

اتفاقيات السلام والتأشيرة لأمريكا

ونوه التقرير، إلى أن "نتنياهو ألمح خلال حملته الانتخابية إلى دفء العلاقات مع دول عربية وإسلامية جديدة في المنطقة، وذلك في إطار تحرك لتوسيع اتفاقيات السلام"، مستدركًا: "لكن خطة إصلاح القضاء والتوترات الأمنية أدت لعدم تحقيق أي تقدم بهذا الملف".

وأضاف: "وعد آخر ورثته حكومة نتنياهو عن الحكومة السابقة، هو الإعفاء من تأشيرة الولايات المتحدة للإسرائيليين"، متابعًا: "إذا سارت الأمور بسلاسة سيتم تحقيق تقدم بهذا الملف في أكتوبر/تشرين الأول المقبل".

ووفق التقرير العبري، فإن "ائتلاف نتنياهو مرر خلال الدورة البرلمانية السابقة للكنيست الإسرائيلي 28 قانونًا بالقراءتين الثانية والثالثة، كما مرر 57 مشروع قانون في القراءة الأولى، و79 اقتراحًا في القراءة الأولية".

ويرى التقرير، أن "الحكومة الحالية ليس لديها رؤية وأهداف واضحة، وأن هناك أعضاء كنيست ووزراء في ائتلاف نتنياهو يعملون بمفردهم ويقاتلون من أجل ثقة الجمهور الإسرائيلي"، مستدركًا لكن "الكثير منهم منشغلون بحروب الائتمان والعلاقات العامة".

تحديات خطيرة

وفي السياق، قال تقرير للقناة 12 العبرية، إن "الفوضى السياسية والقانونية في إسرائيل لا تزال قائمة، خاصة في ظل وجود وزير دفاع تحت المراقبة، وعدم وجود وزراء للداخلية والصحة"، مبينًا أن حكومة نتنياهو تواجه العديد من التحديات الأكثر خطورة.

وأوضح التقرير العبري، أن "الواقع الإسرائيلي الداخلي فوضوي، وأن هناك تصدعات خطيرة داخل حكومة نتنياهو وحزبه الليكود، علاوة على التحذيرات القاسية والقلق من قبل الإدارة الأمريكية والعديد من دول المنطقة والعالم".

وبين أن "تعليق نتنياهو لخطة ائتلافه القضائية أدّى لتهدئة الأمور في الوقت الحالي على الأقل في النظام السياسي؛ لكن التوترات الأمنية لا تزال مستعرة"، متابعًا: "نتنياهو يحاول الاستفادة من الهدوء السياسي الحالي لمعالجة الشقوق داخل ائتلافه والليكود".

وأضاف: "يحاول نتنياهو بعد فشله في تنفيذ قرار إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت التوصل إلى حل وسط لا يقوّض ردعه تجاه وزراء الليكود، الذين قد ينضم بعضهم لأي تمرد محتمل في المستقبل، الأمر الذي يدفعه لإبقاء غالانت بمنصبه".

ووفق التقرير، فإنه "على الرغم من الأجواء الجيدة الذي يُجرى فيها الحوار بين ائتلاف نتنياهو وقادة المعارضة بوساطة الرئيس يتسحاق هرتسوغ بهدف التوصل إلى حل وسط؛ إلا أن الفجوات بين الجانبين كبيرة ولا يمكن سدها". مؤكدًا أن "نتنياهو ترك أمام عدد غير قليل من التحديات خاصة ما يتعلق بالتحديات الأمنية على الجبهتين الشمالية والجنوبية لإسرائيل"، لافتًا إلى أن بن غفير فاجأ بدوره الجميع عندما أعلن استعداده إخضاع الحرس الوطني المنوي تشكيله قريبًا لمفوض الشرطة.

ومن بين تحديات الحكومة الإسرائيلية، وفق التقرير، أنها "بوزير دفاع تحت المراقبة، وبدون وزيري الداخلية والصحة؛ ولكنها بصدد إنشاء وزارة أخرى وصفها كبار مسؤولي الائتلاف بأنها غير ضرورية برئاسة ماي جولان، هي وزارة النهوض بمكانة المرأة".