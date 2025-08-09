الأكثر تأييداً لإسرائيل.. اتساع النفور بين الديمقراطيين تجاه نتنياهو

كشفت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، اليوم السبت، عن اتساع دائرة الانتقادات في أوساط النواب الديمقراطيين، الأكثر تأييداً لإسرائيل، في الكونغرس الأمريكي، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت الشبكة إن النواب الديمقراطيين صعّدوا انتقاداتهم لنتنياهو، بسبب قراره احتلال قطاع غزة بالكامل، في إشارة تحذيرية للأخير بسبب سعيه لتوسيع الحملة العسكرية الإسرائيلية داخل غزة.

وتزامن ذلك مع مسارعة زعماء غربيين، من ضمن الحلفاء التقليديين لإسرائيل، على رأسهم ألمانيا، إلى انتقاد توسيع نتنياهو للحرب على غزة، بحسب الشبكة.

ونقلت شبكة "إن بي سي" عن السيناتور الديمقراطي دانيال غولدمان، من نيويورك، قوله إن "من الواضح أن المصالح الشخصية والسياسية لنتنياهو هي التي توجّه أفعال إسرائيل، وليس ما هو الأفضل للشعب الإسرائيلي".

وأضاف: "إن نتنياهو خاضع لليمين المتطرف، الذي يحتاج إلى دعمه للبقاء في السلطة، وهو ما يساعده بدوره في الدفاع ضد قضية الفساد التي يواجهها"، على حد تعبيره.

وأشارت الشبكة إلى أن "نتنياهو لا يزال ينتقد الدول التي تقترح الاعتراف بدولة فلسطينية كشكل من أشكال العقاب تجاه إسرائيل، ويرى أن ذلك لن يكون إلا مكافأة لحماس".

وقال منتقدون إن "الاستيلاء على مدينة غزة من شأنه أن يعرض الرهائن المتبقين في قبضة حماس للخطر بشكل أكبر، وأن يزيد من تورط الجيش الإسرائيلي في الصراع ويتسبب في مقتل المزيد من المدنيين في غزة"، وفق الشبكة.

من جهته، أصدر النائب الديمقراطي براد شنايدر، وهو مؤيد قوي لإسرائيل، بيانًا، وصف فيه فكرة احتلال غزة بأنها "مشكوك فيها تكتيكياً ومدمرة استراتيجياً"، وحذّر من أنها "ستوحّد جزءًا كبيرًا من العالم ضد إسرائيل".

وتختم الشبكة قائلة إنه "بينما قد لا يُغير اعتراض الديمقراطيين كثيراً في سياسة الولايات المتحدة تجاه غزة، إلا أن ذلك يعني أن نتنياهو ينفّر بعضاً من القلة المتبقية من مؤيديه داخل الحزب الديمقراطي".