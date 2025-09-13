logo
العالم

جلسة طارئة للبرلمان الإيراني لمناقشة الاتفاق مع الوكالة الذرية

جلسة طارئة للبرلمان الإيراني لمناقشة الاتفاق مع الوكالة الذرية
لقطة سابقة من البرلمان الإيرانيالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز

أعلن البرلمان الإيراني عقد جلسة طارئة للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية السبت، بحضور وزير الخارجية عباس عراقجي.

وقال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان عباس غودرزّي إن "هذه الجلسة تأتي لمراجعة تفاصيل التعاون الجديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف غودرزّي أن "أي تعاون من هذا النوع يجب أن يتم بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي وفق القانون الإيراني".

وأشار إلى أن "الجلسة تهدف إلى متابعة الالتزام بالأبعاد القانونية والأمنية للتوافق الجديد، ومراقبة تطبيق جميع الشروط التي تكفل مصالح إيران الوطنية. كما ستتم متابعة الموضوع من قبل أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي لضمان احترام كل الإجراءات".

يذكر أن التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية استؤنف منذ الثلاثاء الماضي بوساطة مصرية، بعد 3 أشهر من الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، ضمن صيغة جديدة للتعاون.

وفي تصريحات سابقة، أكد عباس عراقجي أن جميع القوانين الإيرانية تم الالتزام بها في الاتفاق الجديد، وأن المخاوف الأمنية الإيرانية أخذت بعين الاعتبار، ليس فقط بالموافقة، بل بالاعتراف الرسمي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار إلى أن "التعاون الجديد تم اعتماده رسمياً، وأن أي عمليات تفتيش مستقبلية ستكون مشروطة باتباع جميع الإجراءات القانونية التي تحمي مصالح إيران وموافقات مجلس الشورى والمجلس الأعلى للأمن القومي".

