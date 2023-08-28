دعوة السعودية وإيران لمراقبة مناورات عسكرية في بيلاروسيا

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة لمنظمة "معاهدة الأمن الجماعي"، الفريق أول أناتولي سيدوروف، أنه تمت دعوة ممثلي 4 دول كمراقبين لمناورات للمنظمة في بيلاروسيا.

والدول المدعوة هي المملكة العربية السعودية وإيران والصين ومنغوليا.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن سيدوروف قوله خلال مؤتمر صحفي إنه "تمت دعوة ممثلي الدول غير الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي كمراقبين للمناورات التي تجري في بيلاروسيا".

وتضم "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" 6 دول هي روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان.