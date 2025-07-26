هجوم مسلح يستهدف محكمة في إيران

أعلن التلفزيون الإيراني، أن هجوماً مسلحاً وصفه بأنه "إرهابي" استهدف محكمة في مدينة زاهدان، مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجار قوي تلاه إطلاق نار متواصل سمعت في محيط المبنى، وسط ترجيحات أمنية باستخدام أحزمة ناسفة أو عبوات ناسفة من قبل المهاجمين.

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وهرعت فرق الطوارئ والإسعاف إلى الموقع، وأجلت عددًا من الجرحى وتم نقلهم إلى المراكز الصحية القريبة، في حين فرضت القوات الأمنية طوقًا مشددًا حول مبنى العدلية وبدأت عملية تطهير واسعة.

بدورها، أصدرت السلطات المحلية تحذيرًا أمنيًا عاجلًا، دعت فيه المواطنين إلى الابتعاد عن المنطقة، وتجنب التجمعات، وترك الطرق مفتوحة أمام فرق الإنقاذ والقوات الأمنية، كما طالبت بعدم تداول الشائعات أو نشر صور وفيديوهات من موقع الحدث.

ولم تصدر بعد أية إحصائية رسمية عن عدد الإصابات أو الخسائر، في حين تواصل الجهات المعنية تحقيقاتها لملاحقة المتورطين وكشف ملابسات الهجوم.

وأشار التلفزيون الإيراني إلى أنه "تم إجلاء عدد من الجرحى من داخل مبنى المحكمة بمساعدة فرق الإسعاف ونُقلوا إلى المراكز الطبية"، وأضاف أنه تم إخلاء الزوار وموظفي المحكمة من موقع الحادث بمساعدة القوات الأمنية والشرطية.