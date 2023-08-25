مجلس الأمن يناقش محاولات بيونغ يانغ إطلاق قمر صناعي للتجسس

يجتمع مجلس الأمن، بعد ظهر اليوم الجمعة، بناء على طلب الولايات المتحدة وفرنسا واليابان وبريطانيا خصوصًا، لمناقشة محاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر اصطناعي لأغراض التجسّس، وفق ما أعلنت واشنطن التي تتولى الرئاسة الشهرية للمجلس في آب/أغسطس.

وأفادت الرئاسة الأمريكية، في بيان، أنّ "مجلس الأمن يجب أن يندّد بالسلوك الخطير" لكوريا الشمالية، علمًا أنّ المجلس لم يتمكّن منذ العام 2017 من التوصل إلى موقف موحد بشأن هذه القضية.

وأوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أنّ الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء في كوريا الشمالية "أجرت ثاني عملية إطلاق لقمر الاستطلاع +ماليغيونغ-1+ بواسطة الصاروخ الحديث +تشوليما-1+ في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الاصطناعية في منطقة تشولسان في مقاطعة بيونغان الشمالية".

وأضافت أنّ "رحلة الصاروخ في المرحلتين الأولى والثانية كانت طبيعية، لكنّ الإطلاق فشل بسبب خطأ في نظام التشغيل الطارئ خلال المرحلة الثالثة".

وأشارت إلى أنّ "سبب الحادث ليس مشكلة رئيسة" وستعمد بيونغ يانغ إلى عملية إطلاق ثالثة في تشرين الأول/أكتوبر بعد اتخاذ الإجراءات التصحيحية.

ومن جهتها، أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان أنّها رصدت قرابة الساعة 3:50 (18:50 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء) إطلاق "ما تزعم كوريا الشمالية أنّه صاروخ فضائي".

ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المحاولة الكورية الشمالية، ومثله فعل وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، قائلين إنّ بيونغ يانغ استخدمت في هذه المحاولة تكنولوجيا صواريخ باليستية محظورة.

قبل ذلك، عقدت الحكومة الكورية الجنوبية اجتماعًا لمجلس الأمن القومي للتنديد بعملية الإطلاق، مشددة على أن كوريا الشمالية "تبدد مواردها القليلة في استفزازات غير منطقية محملة موظفين ثانويين مسؤولية الوضع الاقتصادي الذي يدفع الشعب إلى المجاعة والموت".

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا "تأكدنا من أن أي قمر لم يوضع في مدار الأرض خلال عملية الإطلاق هذه المرة ونعتبر تاليًا أنها فاشلة. لكن تصرفًا كهذا ينتهك قرارات الأمم المتحدة وقد احتججنا بقوة" عليه.

وكان كيشيدا قال في وقت سابق، إن الصاروخ مر بالمجال الجوي الياباني فوق أرخبيل أوكيناوا. وأخطرت بيونغ يانغ خفر السواحل اليابانيين الثلاثاء بأنها تعتزم إطلاق قمر اصطناعي بين 24 و31 آب/أغسطس، ما دفع طوكيو إلى حشد سفن ووضع نظامها الصاروخي الدفاعي باك-3 في حالة تأهب تحسّبًا لسقوط الصاروخ على أراضيها.

ووصفت سيول عملية الإطلاق بأنها "غير قانونية" لأنها تنتهك العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة وتمنع كوريا الشمالية من القيام بتجارب باستخدام التكنولوجيا الباليستية الضرورية في عمليات الإطلاق الفضائية والصاروخية على حد سواء.