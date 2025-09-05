لرسم معالم "التعاون الجديد".. فيينا تحتضن اجتماعا بين إيران والوكالة الذرية

أعلن رضا نجفي، سفير إيران وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، عن بدء جولة جديدة من المباحثات بين الوفد الإيراني ومسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح نجفي، في حديث لوسائل إعلام إيرانية الجمعة، أن هذه المباحثات تهدف إلى تحديد شكل جديد للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن الاجتماع سيُعقد على مستوى الخبراء.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وفدًا دبلوماسيًا إيرانيًا سيتوجه اليوم إلى فيينا، في أعقاب زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران، لمتابعة عملية تبديل وقود محطة بوشهر النووية وعودة المفتشين إلى بلادهم بعد إتمام المهام الرقابية.

جاء ذلك في الوقت الذي أجرى فيه عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، وكايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، لقاءً يوم الخميس في الدوحة، حيث ناقشا آخر التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، خصوصًا في ضوء الإجراءات التي اتخذتها دول الترويكا الأوروبية لإعادة تفعيل آلية "سناب باك".

وأكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي خلال اللقاء أن الدبلوماسية والمفاوضات هي السبيل الوحيد لمعالجة مخاوف جميع الأطراف، مشددين على ضرورة منح فرصة إضافية للحوار، وتم الاتفاق على استمرار المشاورات في الأيام والأسابيع المقبلة.

وكان عراقجي قد صرّح في مقابلة سابقة مع إحدى وسائل الإعلام البريطانية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وافقت على إطار تعاون جديد مع إيران.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الأربعاء، إن المحادثات الحالية مع إيران بشأن سبل استئناف عمليات التفتيش يجب ألا تستمر لأشهر.

وأضاف: "أحدث المعلومات عن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب كانت في يونيو قبل الهجوم الإسرائيلي، وهناك إجماع عام على أن اليورانيوم المخصب بدرجة عالية لا يزال موجودًا في إيران".

وكشف غروسي أن "الجميع متفقون على أن إيران قادرة، إلى حد بعيد، على إنتاج المزيد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، ولم نتلق أي معلومات من إيران بشأن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب منذ الهجوم الإسرائيلي"، وفق قوله.

ودعا غروسي إيران إلى التوصل إلى إتفاق جديد في أقرب وقت، وقال: "من الجيد أن يحدث ذلك قبل الأسبوع المقبل".