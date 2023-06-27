مبيعات السلاح الخارجية الأمريكية تحقق قفزة كبرى في 2022
أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية أن مبيعات السلاح الخارجية للولايات المتحدة للعام المالي 2022 سجلت ارتفاعا كبيرا، بعد عامين من التراجع.
ووفقا للحسابات المتعلقة بعمليات نقل الأسلحة الأمريكية التي أعلنتها الوكالة، فقد زادت عمليات نقل الأسلحة في إطار برنامج "مبيعات السلاح الخارجية" سنويًّا بنسبة 49 % لتبلغ 51.9 مليار دولار، فيما زادت معاملات "المبيعات التجارية المباشرة" بالنسبة ذاتها لتبلغ 153.7 مليار دولار.
وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة الأمريكية تكون طرفا تعاقديا في معاملات مبيعات السلاح الخارجية، وتقوم بدور الوسيط بين المقاول والحكومة الأجنبية، فيما تكون معاملات المبيعات التجارية المباشرة بين المقاول والحكومة الأجنبية على نحو مباشر دون وساطة.
الحرب الروسية الأوكرانية
وعادت مبيعات السلاح الخارجية لتلامس مستويات عام 2019؛ بسبب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وعزت الوكالة ارتفاع معاملات مبيعات السلاح الخارجية الأمريكية لأكثر من 5 أضعاف العام الماضي إلى الزيادة الكبيرة في مشتريات الدول الأوروبية القريبة من روسيا للسلاح الأمريكي.
وبلغت مشتريات أوكرانيا وبولندا وفنلندا وسويسرا والنرويج والسويد نحو 24.7 مليار دولار، العام الماضي، بعد أن كانت 635 مليون دولار فقط في عمليات نقل مبيعات السلاح الخارجية عام 2021.
وأوضحت الوكالة أن بعض عمليات نقل الأسلحة التي ساهمت في هذه المبالغ الإجمالية كان مخططًا لها من زمن طويل ولا علاقة لها بالأحداث السياسية الجغرافية التي وقعت مؤخرًا، لكن الزيادات للدول الست تدل على التأثير الكبير للحرب الروسية الأوكرانية على برنامج مبيعات السلاح الخارجية.
وتوقعت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية أن يستمر إقبال تلك الدول على السلاح الأمريكي خلال العام الحالي.
وساعدت زيادة الطلب من الدول الست في تعويض التراجعات المتوقعة في أماكن أخرى.
عام استثنائي مع أستراليا
كما تضاعفت مبيعات السلاح الأمريكي إلى أستراليا لأكثر من 6 أضعاف العام الماضي، مقارنة بالعام 2021، حيث بلغت نحو 6.67 مليار دولار في 2022، مقارنة بـ 937 مليون دولار في 2021.
وأشارت الوكالة إلى أن زيادة المبيعات إلى أستراليا تعود لالتزام الولايات المتحدة بالشراكة الأمنية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، المعروفة باسم اتفاقية "أوكوس".
وجاءت هذه الزيادة مدفوعة في الأساس بمبيعات أنظمة الدفاع الرئيسية، ومنها مبيعات طائرات النقل العسكري "CJ-130J" سوبر هركيوليز، ومروحيات "UH-60M" بلاك هوك، وأنظمة قذائف المدفعية عالية الحركة "M142".
دول تراجعت مبيعاتها
في المقابل، شهدت مبيعات السلاح الأمريكي خلال عام 2022 في دول محدودة، كأفغانستان وفرنسا وألمانيا، انخفاضا كبيرا.
ففي أفغانستان، انخفضت مبيعات الأسلحة إلى صفر العام الماضي، مقارنة بحوالي 1.26 مليار دولار عام 2021؛ وذلك بسبب سيطرة حركة طالبان على مقاليد الحكم في البلاد.
كما شهدت المبيعات إلى فرنسا وألمانيا انخفاضًا؛ نظرًا للمعاملات غير المتكررة عالية القيمة عام 2021 لبرنامج حاملات الطائرات في فرنسا، وبرنامج الحرب المضادة للغواصات في ألمانيا.
وانخفضت المبيعات إلى فرنسا من 1.5 مليار دولار إلى 665 مليون دولار، وفي ألمانيا من 1.1 مليار دولار إلى 440 مليون دولار.
وبشأن تراجع إجمالي مبيعات السلاح الخارجية على مدار العامين الماليين السابقين، أشارت الوكالة إلى أن بعض الحالات القليلة لا تمثّل توجها عاما.
وأوضحت أن عودة المبيعات إلى قوتها عام 2022 قد لا تدوم، لكن مبلغ 51.9 مليار دولار الذي شهده عام 2022 في مبيعات السلاح الخارجية يتوافق مع متوسط الأعوام الثلاثة البالغ 53.9 مليار دولار من 2018 إلى 2020، وهو ما يشير إلى أن الحجم الحالي لعمليات نقل الأسلحة قد يكون مستدامًا، بل وربما يشهد المزيد من النمو.
واختتمت الوكالة تقريرها بالقول: "بوجه عام، استعادت مبيعات السلاح الأجنبية الأمريكية قوتها على مدار العام الماضي، وتدل المؤشرات الأولية على أن هذا المستوى من نشاط نقل الأسلحة قد يدوم".
المصدر: وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية