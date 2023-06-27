مبيعات السلاح الخارجية الأمريكية تحقق قفزة كبرى في 2022

أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية أن مبيعات السلاح الخارجية للولايات المتحدة للعام المالي 2022 سجلت ارتفاعا كبيرا، بعد عامين من التراجع.

ووفقا للحسابات المتعلقة بعمليات نقل الأسلحة الأمريكية التي أعلنتها الوكالة، فقد زادت عمليات نقل الأسلحة في إطار برنامج "مبيعات السلاح الخارجية" سنويًّا بنسبة 49 % لتبلغ 51.9 مليار دولار، فيما زادت معاملات "المبيعات التجارية المباشرة" بالنسبة ذاتها لتبلغ 153.7 مليار دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة الأمريكية تكون طرفا تعاقديا في معاملات مبيعات السلاح الخارجية، وتقوم بدور الوسيط بين المقاول والحكومة الأجنبية، فيما تكون معاملات المبيعات التجارية المباشرة بين المقاول والحكومة الأجنبية على نحو مباشر دون وساطة.

الحرب الروسية الأوكرانية

وعادت مبيعات السلاح الخارجية لتلامس مستويات عام 2019؛ بسبب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وعزت الوكالة ارتفاع معاملات مبيعات السلاح الخارجية الأمريكية لأكثر من 5 أضعاف العام الماضي إلى الزيادة الكبيرة في مشتريات الدول الأوروبية القريبة من روسيا للسلاح الأمريكي.

وبلغت مشتريات أوكرانيا وبولندا وفنلندا وسويسرا والنرويج والسويد نحو 24.7 مليار دولار، العام الماضي، بعد أن كانت 635 مليون دولار فقط في عمليات نقل مبيعات السلاح الخارجية عام 2021.

وأوضحت الوكالة أن بعض عمليات نقل الأسلحة التي ساهمت في هذه المبالغ الإجمالية كان مخططًا لها من زمن طويل ولا علاقة لها بالأحداث السياسية الجغرافية التي وقعت مؤخرًا، لكن الزيادات للدول الست تدل على التأثير الكبير للحرب الروسية الأوكرانية على برنامج مبيعات السلاح الخارجية.

وتوقعت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية أن يستمر إقبال تلك الدول على السلاح الأمريكي خلال العام الحالي.

وساعدت زيادة الطلب من الدول الست في تعويض التراجعات المتوقعة في أماكن أخرى.