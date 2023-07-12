بايدن: سنجعل أوكرانيا أقوى برا وبحرا وجوا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع قادة مجموعة السبع، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "سنجعل أوكرانيا أقوى برا وبحرا وجوا"، مشيرا إلى أن هناك إجماعا على أن دعم أوكرانيا سيستمر لفترة طويلة.

وكانت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى قد تعهدت، في وقت سابق اليوم، بتقديم دعم عسكري "طويل الأمد" لأوكرانيا؛ لمساعدتها على التصدّي لروسيا وردعها عن شن أي هجوم في المستقبل ضد جارتها.

وقال بايدن من العاصمة اللتوانية، حيث كان يشارك في قمة الناتو: "أوكرانيا هي أولوية الدول السبع (..) سنجعل أوكرانيا أكثر قوة برا وبحرا وجوا.. مستقبل أوكرانيا هو في حلف شمال الأطلسي".

وأشاد الرئيس الأميركي بما اعتبره "شجاعة مذهلة برهنت عليها أوكرانيا في تصدّيها للغزو الروسي"، مؤكّداً أنّ الشعب الأوكراني قدّم مثالاً يُحتذى "للعالم أجمع".

وأضاف مخاطبا زيلينسكي: "أنتم تقدّمون مثالاً للعالم أجمع عندما يتعلّق الأمر بالشجاعة الحقّة (..) لستم أنتم فقط الموجودون هنا، بل أيضاً شعبكم، أبناؤكم، بناتكم، أزواجكم، زوجاتكم، أصدقاؤكم. أنتم رائعون".