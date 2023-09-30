محللون لـ"إرم نيوز": ترامب الأوفر حظًا للفوز بالرئاسة
قال محللون سياسيون لـ"إرم نيوز" إن دونالد ترامب سيكون الأوفر حظًا للفوز بالسباق إلى البيض الأبيض في الانتخابات الأمريكية المقبلة، إذا لم يتم منعه من الترشح لأسباب قانونية، في ظل تفوقه بالملف الاقتصادي على منافسه المتوقع الرئيس الحالي جو بايدن الذي يواجه مشاكل وانتقادات في هذا الجانب.
وقال المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، حازم الغبرا، لـ"إرم نيوز" إن عودة ترامب لكرسي الرئاسة مرهونة بشقين أحدهما قانوني والآخر سياسي.
وأضاف الغبرا، أن الناخب الأمريكي لا يجد فرقًا بين ترامب وبايدن في النواحي السلبية، إذ إن الطرفين يواجهان قضايا واتهامات بالفساد، مشيرًا إلى أن المواطن الأمريكي يعي أن الفساد السياسي أصبح أمرًا واقعًا في البلاد، لأسباب كثيرة أهمها انخراط الولايات المتحدة في أمور تخص دول أخرى كالعقوبات، وصفقات السلاح، والموضوعات الأمنية.
وينظر المواطن الأمريكي إلى 3 عوامل أساسية لاختيار المرشح الرئاسي، بحسب الغبرا، مؤكدًا أن الجانب الاقتصادي يستحوذ على ما نسبته 70% من اهتمامات الناخب الذي يعاني كثيرًا بعد جائحة كورونا، وارتفاع الأسعار، والتضخم غير المعتاد.
وقال:" باعتبار أن بايدن هو الرئيس وهناك مشاكل اقتصادية، يبدو أن ترامب الأوفر حظًا في هذا المجال، إذ يطرح نفسه كناجح في مجال الأعمال، فضلاً عن دوره الكبير في إصلاح النظام الضريبي، وإجراءاته خلال جائحة كورونا".
في مقابل ذلك، أشار المستشار السابق في الخارجية الأمريكية، إلى أن بايدن لا يقدم حلولاً في المجال الاقتصادي الآن، ويتعرض لانتقادات من وسائل الإعلام والمواطنين المتعبين اقتصاديًا.
كما يستحوذ موضوع الأمن الداخلي الذي يشمل أمن الحدود الأمريكية، والحديث المتكرر عن وضع الحدود الجنوبية مع المكسيك والسيطرة على الهجرة، على اهتمامات الناخبين.
وقال الغبرا :" ترامب يستطيع التحدث دومًا عن الجدار العازل الذي بنى 52 ميلاً منه على الحدود مع المكسيك ولم يكمله، ويلقي باللائمة على الديمقراطيين، وهذه نقطة لصالحه".
أما الشق الثالث، فهو الأمن الخارجي، خاصة حرب أوكرانيا التي كان بايدن يتوقع نجاحها رغم دعمه "الخجول" سياسيًا وماديًا، وفق حازم الغبرا.
وتابع :" الجميع يعلم أن نجاح الحرب مرهون بالسماح لأوكرانيا باستخدام السلاح الغربي داخل روسيا، لكن بايدن لم يعط الضوء الأخضر بهذا الموضوع، وبحسب المعطيات لن تنتهي الحرب قبل الانتخابات".
الشق القانوني
واعتبر المستشار السابق في الخارجية الأمريكية أن الأمور القضائية التي تحدث جديدة على السياسة الأمريكية، وغير مسبوقة منذ قضية الرئيس ريتشارد نيكسون المعروفة باسم "ووترغيت".
واستدرك:" لكن الموضوع يختلف، الآن، عن ووترغيت، إذ إن ترامب الذي كان رئيسًا ليس هناك شيء يمنعه من الترشح حتى الآن، الموضوع غامض ومعقد وطويل، ومن غير المرجح أن تكون هناك أحكام بالسجن.. والمواطن ينتظر الأحكام وكيف يطرح الإعلام الأمريكي القضية".
ورأى أن ترشح ترامب فيه مصلحة للحزب الديمقراطي الذي يعرف نقاط ضعفه وعمل لسنوات لمواجهته، مشيرًا إلى أن الديمقراطيين مسؤولين عن جزء من الصورة السيئة للرئيس السابق.
وقال: "الديمقراطيون يعرفون أن بايدن ضعيف .. ولا يرغبون بمجيء مرشح جديد لا يعرفون شيئًا عنه، مثل حاكم ولاية فلوريدا رونالد ديسانتيس الذي يمكنه أن ينجح في الانتخابات".
صفقة
من جهته، قال الخبير الإستراتيجي الأردني، عامر السبايلة إن ما يجري، حاليًا، يمكن تصنيفه على أنه "محاولات لمنع دونالد ترامب من العودة للرئاسة".
وأضاف في اتصال مع "إرم نيوز" :" بالتالي إلى أن نصل لنقطة يجرم بها ترامب، ويُمنع من الترشح، لا يمكن أن نستبعده كمرشح قوي للرئاسة .. وإن كانت هناك صفقة بين الحزبين إذا تأكد بايدن أنه خارج السباق، ستكون حول شخصية أخرى بدلاً من ترامب".
ويأتي ذلك، فيما كشف استطلاع رأي جديد أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وقناة "إيه بي سي"، أن دونالد ترامب يتقدم على بايدن بـ10 نقاط مئوية في انتخابات 2024.
ويشير الاستطلاع إلى أن الرئيس الحالي يعاني مع جمهور تشكك، مع تزايد الاستياء من تعامله مع حرب أوكرانيا والاقتصاد والهجرة، إلى جانب عمره المتقدم، بينما يتمتع الرئيس السابق بموقف قوي على المستوى الوطني، رغم القضايا التي يواجهها.
لكن "واشنطن بوست" قالت إن هذا التقدم يتعارض مع استطلاعات أخرى تشير إلى أن المنافسة متعادلة تقريبًا.
يشار إلى أن ترامب يواجه تهمًا عدة، تتعلق بمحاولة التلاعب بنتائج انتخابات الرئاسة 2020، إضافة إلى إخفاء وثائق سرية حكومية والتستر على مبالغ مالية دفعها لإسكات ممثلة إباحية عن فضح علاقتهما.
كما يواجه بايدن محاولات جمهورية لعزله، عبر تحقيق مرتبط بالفساد بدأ قبل 8 أشهر، وفشل في الكشف عن أدلة على أي مخالفات ارتكبها الرئيس، وعقدت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي جلسة مراجعة للأدلة التي جمعها الجمهوريون حتى الآن عن المشاريع التجارية الأجنبية التي يقوم بها هانتر نجل بايدن.