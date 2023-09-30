محللون لـ"إرم نيوز": ترامب الأوفر حظًا للفوز بالرئاسة

أما الشق الثالث، فهو الأمن الخارجي، خاصة حرب أوكرانيا التي كان بايدن يتوقع نجاحها رغم دعمه "الخجول" سياسيًا وماديًا، وفق حازم الغبرا.

وتابع :" الجميع يعلم أن نجاح الحرب مرهون بالسماح لأوكرانيا باستخدام السلاح الغربي داخل روسيا، لكن بايدن لم يعط الضوء الأخضر بهذا الموضوع، وبحسب المعطيات لن تنتهي الحرب قبل الانتخابات".

الشق القانوني

واعتبر المستشار السابق في الخارجية الأمريكية أن الأمور القضائية التي تحدث جديدة على السياسة الأمريكية، وغير مسبوقة منذ قضية الرئيس ريتشارد نيكسون المعروفة باسم "ووترغيت".

واستدرك:" لكن الموضوع يختلف، الآن، عن ووترغيت، إذ إن ترامب الذي كان رئيسًا ليس هناك شيء يمنعه من الترشح حتى الآن، الموضوع غامض ومعقد وطويل، ومن غير المرجح أن تكون هناك أحكام بالسجن.. والمواطن ينتظر الأحكام وكيف يطرح الإعلام الأمريكي القضية".

ورأى أن ترشح ترامب فيه مصلحة للحزب الديمقراطي الذي يعرف نقاط ضعفه وعمل لسنوات لمواجهته، مشيرًا إلى أن الديمقراطيين مسؤولين عن جزء من الصورة السيئة للرئيس السابق.

وقال: "الديمقراطيون يعرفون أن بايدن ضعيف .. ولا يرغبون بمجيء مرشح جديد لا يعرفون شيئًا عنه، مثل حاكم ولاية فلوريدا رونالد ديسانتيس الذي يمكنه أن ينجح في الانتخابات".

صفقة

من جهته، قال الخبير الإستراتيجي الأردني، عامر السبايلة إن ما يجري، حاليًا، يمكن تصنيفه على أنه "محاولات لمنع دونالد ترامب من العودة للرئاسة".

وأضاف في اتصال مع "إرم نيوز" :" بالتالي إلى أن نصل لنقطة يجرم بها ترامب، ويُمنع من الترشح، لا يمكن أن نستبعده كمرشح قوي للرئاسة .. وإن كانت هناك صفقة بين الحزبين إذا تأكد بايدن أنه خارج السباق، ستكون حول شخصية أخرى بدلاً من ترامب".