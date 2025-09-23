نائب أمريكي يحذر من خطر "سوء تفاهم" عسكري مع الصين

حذّر رئيس وفد أمريكي من الكونغرس يزور الصين، الخميس، من "خطر حدوث سوء تفاهم" بين جيشي البلدين مع تقدّم التكنولوجيا الدفاعية بسرعة فائقة.

وأفاد الديمقراطي الأعلى مستوى في لجنة القوات المسلّحة في واشنطن، آدم سميث، الصحافيين في بكين بأن على الصين التحدّث أكثر مع جيشها والقوى العالمية الأخرى "من أجل خفض التصعيد الأساسي".

وقال في مؤتمر صحافي في مقر السفارة الأمريكية: "رأينا ذلك مع اقتراب سفننا وطائراتنا وسفنهم وطائراتهم كثيرا من بعضها بعضا"، بحسب "فرانس برس".

وشدّد على أهمية إجراء حوار محسّن لإزالة فتيل النزاع.

ويضم الوفد المكوّن من 4 أشخاص أيضا أعضاء من لجنة القوات المسلحة ذاتها، هم: رو خانا وكريستي هولاهان، إلى جانب الجمهوري مايكل بومغارتنر، وهو عضو في لجنة الشؤون الخارجية.

واجتمع أعضاء الوفد، الاثنين، بوزير الدفاع الصيني دونغ جون، وبحثوا معه أهمية "العمل على حل خلافاتنا" وأجروا حوارا صريحا، بحسب بيان صدر عن الجانب الأمريكي.

ودعا دونغ الوفد الزائر إلى "إزالة عوامل الاضطراب والمتسببة بالقيود" بين الطرفين، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وقال سميث، الثلاثاء، متحدثا إلى جانب نواب آخرين والسفير الأمريكي لدى الصين ديفيد برديو، إن "الذكاء الاصطناعي وحرب المسيّرات والمعلوماتية والفضاء تتحرّك بسرعة كبيرة جدا ويحدث الابتكار بشكل سريع للغاية".

وأضاف أن "خطر إساءة فهم الإمكانات من أي الجانبين كبير"، مضيفا أن على الطرفين التحدّث حتى "لا يجدا نفسيهما في أي نزاعات".

ولدى سؤاله عن قضية تيك توك، قال سميث: "لا أعتقد أنه تم حلها مئة في المئة".

والتقى الوفد وزير الخارجية وانغ يي الذي قال إن "الاستقرار الحالي للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة تم التوصل إليه بصعوبة ويجب الحرص عليه"، وفق بيان لبكين.

لكن الوزير وجّه انتقادات لواشنطن بشأن تايوان، وقال للوفد: "لقد قطعت الولايات المتحدة تعهّدا سياسيا بشأن مبدأ الصين الواحدة".

وأضاف: "لحفظ السلام والاستقرار في مضيق تايوان، من الضروري معارضة استقلال تايوان بشدة".