إعادة 31 طفلًا أوكرانيًا من روسيا لأسرهم

قالت منظمة إنسانية اليوم السبت إن أكثر من 30 طفلا عادوا إلى أسرهم في أوكرانيا الأسبوع الماضي بعد عملية طويلة لإعادتهم من روسيا، التي كانت قد رحَّلتهم من مناطق أوكرانية محتلة في أثناء الحرب.

وتُقدر كييف أن ما يقرب من 19500 طفل نُقلوا إلى روسيا منذ بدء الغزو في شهر فبراير/شباط من العام الماضي، ونددت أوكرانيا بذلك باعتباره عمليات ترحيل غير قانونية.

وتنفي موسكو، التي تسيطر على أجزاء من شرق وجنوب أوكرانيا، خطف الأطفال وتقول إنهم نُقلوا بعيدا حفاظا على سلامتهم.