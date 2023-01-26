مسؤولون روس ينشقون بمساعدة هذا الرجل.. "مقابل الأسرار"
يدعي الروسي المنشق فلاديمير أوسيشكين الذي يقيم في فرنسا منذ عام 2015، حيث هرب من روسيا وطالب باللجوء، أنه يعمل مع عدد متزايد من المسؤولين الروس المنشقين إلى الغرب، زاعما أن المنشقين رفيعي المستوى، بما في ذلك جنرالات وعملاء استخبارات سابقون استاؤوا من الغزو الروسي لأوكرانيا.
ووفقا لشبكة "سي إن إن"، الأمريكية يعمل أوسيشكين صحفيًا استقصائيًا وناشطًا للمساعدة في مكافحة الفساد، وقد جعل كشف أسرار الدولة الروسية اختصاصه.
ويعيش أوسيشكين الآن تحت حراسة مسلحة مستمرة في فرنسا، ويحاط عنوانه وروتينه بهالة من السرية.
موجة انشقاق
ويزعم أوسيشكين أن الحرب الروسية على أوكرانيا أشعلت موجة انشقاق كبيرة بين المسؤولين الروس وموجة أكبر من فرار المجندين من عملية التعبئة التي بدأها الكرملين في سبتمبر.
وقال أوسيشكين إنه كل يوم يطلب بعض الناس مساعدتنا، والعديد منهم جنود من رتب منخفضة، لكن بعضهم من أصحاب المراكز العالية، بما في ذلك وزير سابق وجنرال سابق وضابط سابق من المخابرات الروسية وبعض مرتزقة من مجموعة فاغنر.
وفي يناير الجاري، ساعد أوسيشكين كما يقول قائدًا سابقًا في مجموعة فاغنر على الهرب من روسيا سيرًا على الأقدام إلى النرويج المجاورة لطلب اللجوء، حيث كان يخشى الاغتيال بعد رفض تجديد عقده مع مجموعة المرتزقة.
معلومات سرية
عندما يساعد أوسيشكين هؤلاء المسؤولين على الهرب من روسيا عبر شبكته، يحصل على معلومات منهم حول أسرار موسكو الداخلية، والتي يتم إيصال بعضها إلى وكالات المخابرات الأوروبية التي على اتصال منتظم مع أوسيشكين.
وقال "عمران نافروزبيكوف"، أحد ضباط المخابرات الروسية المنشقين إلى أوروبا: ""طلب رؤساء جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من عملائهم في أوروبا جمع المعلومات عن المرتزقة والمتطوعين الذين سيذهبون للقتال من أجل أوكرانيا والذين يسمونهم إرهابيين، وقد احتفظت بهذه المراسلات".
وعلاوة على ذلك يحمل بعض الذين يساعدهم أوسيشكين على الهرب إلى بر الأمان، أسرارا عسكرية روسية، والتي قد لا تفيد منظمته الحقوقية، لكنها تساعد وكالات الاستخبارات الغربية على تشكيل تصور واقعي لما يحدث في روسيا.
وبالإضافة إلى الوثائق العسكرية السرية، نقل الجنرال الروسي السابق معلومات عن الفساد داخل الجيش وتسجيلات سرية تظهر كيف يتحكم جهاز الأمن الفيدرالي بالوحدات العسكرية.
في حين كشفت ماريا دميتريفا (32 عاماً)، وهي منشقة روسية أخرى عملت كطبيبة في جهاز الأمن الفيدرالي لمدة شهر وسجلت سرًا محادثات مع مرضى كشفت أعراضهم أحيانًا أسرار الدولة، مثل أحد وكلاء المخابرات العسكرية الروسية كان يعاني من الملاريا بعد مهمة سرية في أفريقيا.
وزعمت أن المحادثات الأخرى كشفت أن المسؤولين الشيشان يحصلون على حصانة قضائية، بينما يناقش بعض المسؤولين أوجه التداعي والانهيار في الجيش الروسي.
دوافع الانشقاق
شرح ياكوفليف أن الانشقاق لا يحدث بدون أسباب وجيهة، فلا يستيقظ المرء يوماً ما ويقرر أنه يفضل الديمقراطية عن الاستبداد، لذلك يعتبر سبب الانشقاق أحد الأسئلة الأولى التي تطرحها وكالات الاستخبارات.
ومن جانبه ادعى نافروزبيكوف، ضابط المخابرات الروسية السابق، أن اليأس من فرص روسيا في أوكرانيا دفع العديد من زملائه للبحث عن مهرب، وقال: "الكل يريد النجاة بنفسه من جهاز الأمن الفيدرالي، فالكل يريد الهروب من روسيا، فهم يدركون بالفعل أن روسيا لن تنتصر أبدًا في هذه الحرب، وسوف يبذلون قصارى جهدهم لإيجاد حل ما".
كما كانت الحرب الأوكرانية حافز ديمترييفا للانشقاق أيضًا، حيث قالت إنها تأمل أن تلهم الآخرين داخل النظام لتقويضه.
وأضافت: "لا أخشى إلا الله، فكل ما أريده هو أن أكون قدوة لإخواني وزملائي مسؤولي الأمن، والمنفذين"، موضحة أنها تركت في موسكو عائلتها ومنصبها المرموق الذي منحها امتيازات فريدة، بما في ذلك سيارة فاخرة ومكتب يطل على وزارة الدفاع لكنها غير نادمة.
وتابعت: "أكثر ما يلهمني هو أنني متأكدة من أنني اتخذت الإجراءات الصحيحة لوقف ما يحدث وخفض التكلفة البشرية، فبوتين وحاشيته وكل من يوافق على هذه الحرب قتلة. فلماذا تهاجم دولة ظلت على ما يرام لمدة 30 عامًا؟" على حد قولها.