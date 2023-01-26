مسؤولون روس ينشقون بمساعدة هذا الرجل.. "مقابل الأسرار"

وفي يناير الجاري، ساعد أوسيشكين كما يقول قائدًا سابقًا في مجموعة فاغنر على الهرب من روسيا سيرًا على الأقدام إلى النرويج المجاورة لطلب اللجوء، حيث كان يخشى الاغتيال بعد رفض تجديد عقده مع مجموعة المرتزقة.

معلومات سرية

عندما يساعد أوسيشكين هؤلاء المسؤولين على الهرب من روسيا عبر شبكته، يحصل على معلومات منهم حول أسرار موسكو الداخلية، والتي يتم إيصال بعضها إلى وكالات المخابرات الأوروبية التي على اتصال منتظم مع أوسيشكين.

وقال "عمران نافروزبيكوف"، أحد ضباط المخابرات الروسية المنشقين إلى أوروبا: ""طلب رؤساء جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من عملائهم في أوروبا جمع المعلومات عن المرتزقة والمتطوعين الذين سيذهبون للقتال من أجل أوكرانيا والذين يسمونهم إرهابيين، وقد احتفظت بهذه المراسلات".

وعلاوة على ذلك يحمل بعض الذين يساعدهم أوسيشكين على الهرب إلى بر الأمان، أسرارا عسكرية روسية، والتي قد لا تفيد منظمته الحقوقية، لكنها تساعد وكالات الاستخبارات الغربية على تشكيل تصور واقعي لما يحدث في روسيا.

وبالإضافة إلى الوثائق العسكرية السرية، نقل الجنرال الروسي السابق معلومات عن الفساد داخل الجيش وتسجيلات سرية تظهر كيف يتحكم جهاز الأمن الفيدرالي بالوحدات العسكرية.

في حين كشفت ماريا دميتريفا (32 عاماً)، وهي منشقة روسية أخرى عملت كطبيبة في جهاز الأمن الفيدرالي لمدة شهر وسجلت سرًا محادثات مع مرضى كشفت أعراضهم أحيانًا أسرار الدولة، مثل أحد وكلاء المخابرات العسكرية الروسية كان يعاني من الملاريا بعد مهمة سرية في أفريقيا.