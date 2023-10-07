مواقف دولية متسارعة بعد عملية "طوفان الأقصى" ودعوات للتهدئة
قوبلت عملية "طوفان الأقصى" بردود فعل عالمية وعربية، وكانت الردود الأوروبية في معظمها منددة بالعملية وبينها دول دعت إسرائيل والفلسطينيين إلى ضبط النفس ووقف التصعيد، بينما رحبت إيران بتلك العملية وباركتها.
الولايات المتحدة
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد وقوف واشنطن إلى جانب تل أبيب ودعم "حقها في الدفاع عن نفسها بشكل كامل".
وقال المكتب إن بايدن اتصل هاتفيا بنتنياهو، وإن رئيس الحكومة شكر الرئيس الأمريكي على دعمه "غير المشروط"، وأوضح أنه "ستكون هناك حاجة إلى عملية طويلة وقوية تنتصر فيها إسرائيل".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ندد بهجمات حركة حماس، وقال إن بلاده "تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
وأضاف بلينكن في بيان للخارجية الأمريكية: "لا يوجد أي مبرر للإرهاب على الإطلاق. نتضامن مع حكومة إسرائيل وشعبها، ونقدم تعازينا لأسر الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم في هذه الهجمات".
كذلك أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن بلاده "ستعمل على ضمان امتلاك إسرائيل كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها".
ألمانيا
الموقف الألماني أعلنه المستشار أولاف شولتس الذي قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "تصل إلينا أخبار مروعة اليوم من إسرائيل. لقد صُدمنا بشدة من إطلاق الصواريخ من غزة وتصاعد العنف. تندد ألمانيا بهذه الهجمات التي تشنها حماس وتقف إلى جانب إسرائيل".
فرنسا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف هجمات حماس بأنها "إرهابية"، وأعلن أن بلاده تدين بشدة الهجمات على إسرائيل.
وكتب ماكرون عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "أعبر عن تضامني الكامل مع الضحايا وعائلاتهم والمقربين منهم".
بريطانيا
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن بلاده "تندد على نحو قاطع بالهجمات المروعة التي شنتها حماس على مدنيين إسرائيليين. وستدعم دائما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
حلف الناتو
كذلك أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) مواقف منددة، وقال المتحدث باسم الحلف، ديلان وايت، على منصة "إكس": "ندين بشدة الهجمات الإرهابية التي نفذتها حماس اليوم على إسرائيل، شريكة الحلف الأطلسي".
وحذر من أن "الإرهاب تهديد جوهري للمجتمعات الحرة ومن حق إسرائيل الدفاع عن نفسها".
الأمم المتحدة
مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، قال إن ما يجري "هاوية خطيرة، وأناشد الجميع التراجع عن حافة الهاوية".
كما قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "إن لهذا الهجوم تأثيراً مروعاً على المدنيين الإسرائيليين... ويجب ألا يكون المدنيون هدفا للهجوم على الإطلاق".
الاتحاد الأوروبي
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، كتبت عبر منصة إكس: "أندد على نحو لا لبس فيه بالهجوم الذي نفذه إرهابيو حماس على إسرائيل. إنه إرهاب في أبشع صوره. ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة مثل هذه الهجمات الشنيعة".
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على إكس: "نتابع بقلق الأنباء القادمة من إسرائيل. نستنكر بوضوح هجمات حماس. يجب أن يتوقف هذا العنف المروع فورا. فالإرهاب والعنف لا يمثلان حلا لأي شيء".
إيران
بينما أعلنت إيران دعمها لعملية "طوفان الأقصى" وقال مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية يحيى صفوي: "إننا نعلن دعمنا لعملية طوفان الأقصى، ونحن على يقين أن محور المقاومة سيدعم هذه القضية أيضاً"، وحسب وكالة "مهر" الإيرانية أضاف صفوي: "إننا نهنئ المجاهدين الفلسطينيين بهذه العملية".
وعرض التلفزيون الإيراني لقطات لأعضاء في البرلمان وهم ينهضون من مقاعدهم ويهتفون "الموت لإسرائيل".
تركيا
وفي تركيا، قال الرئيس رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة: "ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس".
وتابع: "يتعين عليهم الامتناع عن الأعمال العدائية".
روسيا
وكالة إنترفاكس للأنباء نقلت عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف القول إن روسيا تجري اتصالات مع إسرائيل والفلسطينيين ودول عربية فيما يتعلق بالتصعيد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأضاف: "من البديهي أننا ندعو دائماً إلى ضبط النفس".
أوكرانيا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ندد بما سماه "الهجوم الإرهابي" على إسرائيل. وقال في تصريحات عبر تيليغرام إنه "لا يمكن التشكيك" في حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية على منصة إكس: "تندد أوكرانيا بشدة بالهجمات الإرهابية المستمرة على إسرائيل، ومنها الهجمات الصاروخية على السكان المدنيين في القدس وتل أبيب".
وأضافت: "نعبر عن دعمنا لإسرائيل في حقها بالدفاع عن نفسها وشعبها".
هولندا
أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تحدث "للتو مع رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بخصوص الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل"، وأضاف: "أخبرته بأن هولندا تستنكر هذا العنف الإرهابي دون لبس وتدعم بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
إيطاليا
مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية قال في بيان إن الحكومة "تتابع عن كثب الهجوم الوحشي الذي يقع في إسرائيل. وتستنكر بأشد العبارات الإرهاب والعنف المستمرين بحق المدنيين الأبرياء. لن ينتصر الإرهاب أبدًا. نؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
اليابان
كذلك نددت اليابان بشدة بـ"إطلاق الصواريخ والهجمات عبر الحدود التي تشنها حركة حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة داخل الأراضي الإسرائيلية".
وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إنها تحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لمنع المزيد من الضرر.
الهند
وفي الهند، عبر رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، عن تضامنه مع إسرائيل بعد العملية الواسعة التي شنتها حركة حماس، وفق "فرانس برس".
وكتب مودي على منصة "إكس": "لقد صُدمت بشدة من أنباء الهجمات الإرهابية في إسرائيل. أفكارنا وصلواتنا مع الضحايا الأبرياء وعائلاتهم. إننا نتضامن مع إسرائيل في هذه الساعة الصعبة".
وكانت حركة حماس أعلنت بدء عملية عسكرية من غزة ضد إسرائيل أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى"، تضمنت عمليات برية داخل مستوطنات غلاف القطاع، وقالت إنها استهدفت مواقع عسكرية ومطارات، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية" رداً على ذلك.
وقال الجيش الإسرائيلي إن "طائراته بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد القتلى في غزة وصل إلى 198، بينما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن ارتفاع القتلى الإسرائيليين جراء هجوم حماس إلى 100 على الأقل.