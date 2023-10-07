مواقف دولية متسارعة بعد عملية "طوفان الأقصى" ودعوات للتهدئة

الولايات المتحدة

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد وقوف واشنطن إلى جانب تل أبيب ودعم "حقها في الدفاع عن نفسها بشكل كامل".

وقال المكتب إن بايدن اتصل هاتفيا بنتنياهو، وإن رئيس الحكومة شكر الرئيس الأمريكي على دعمه "غير المشروط"، وأوضح أنه "ستكون هناك حاجة إلى عملية طويلة وقوية تنتصر فيها إسرائيل".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ندد بهجمات حركة حماس، وقال إن بلاده "تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وأضاف بلينكن في بيان للخارجية الأمريكية: "لا يوجد أي مبرر للإرهاب على الإطلاق. نتضامن مع حكومة إسرائيل وشعبها، ونقدم تعازينا لأسر الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم في هذه الهجمات".

كذلك أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن بلاده "ستعمل على ضمان امتلاك إسرائيل كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها".