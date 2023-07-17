"الدين والحرب".. أوكرانيا تبتعد عن الارتباط العقائدي بروسيا
تسعى السلطات الحاكمة في أوكرانيا إلى الابتعاد أكثر عن الارتباط العقائدي بروسيا الاتحادية، وفك الإرث الممتد منذ عقود، وذلك مع تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في شباط/ فبراير 2022.
ومنذ الأسابيع الأولى لبدء الحرب، تحاول السلطات الروسية إضفاء "البعد الديني المقدس" على عملياتها العسكرية، ما أدى لحدوث انقسام ديني داخل الكنيسة الأرثوذكسية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال خطابه بمناسبة عيد الميلاد في شهر كانون الثاني/ يناير، أن "الحق الأخلاقي والتاريخي إلى جانب روسيا في حرب أوكرانيا".
وإلى جانب ذلك، يتجلى تداخل الشؤون الدينية بالعملية العسكرية في إرسال موسكو عشرات الكهنة إلى جبهة القتال لدعم الجنود.
وعبّر رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، في كل مناسبة، عن دعمه لسلطات الكرملين في النزاع مع الغرب على الأراضي الأوكرانية، مؤكدا دعمه للموالين لروسيا بالشرق الأوكراني الذين يرفضون قيم الغرب.
أوكرانيا تغير موعد عيد الميلاد
وصوت البرلمان الأوكراني، الجمعة، لصالح تغيير تاريخ عطلة عيد الميلاد للأرثوذكس من 7 يناير/كانون الثاني إلى 25 ديسمبر /كانون الأول.
ويهدف القانون المقدم من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى فك ذلك الارتباط بالإرث الروسي، المتعاقب منذ أجيال، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وقررت بالفعل كنيستان من أصل 3 كنائس تحمل وضعاً أرثوذكسياً، التغيير إلى التقويم "الغريغوري"، فيما لم يصدر أي تعليق من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، التي لها علاقات ممتدة مع موسكو، على هذا التغيير، والتي تحتفل بالأعياد وفقاً للتقويم "اليولياني" الذي تستخدمه موسكو.
وأوكرانيا دولة ذات أغلبية "أرثوذكسية" منقسمة بين كنيسة تابعة لبطريركية موسكو، أعلنت قطع علاقاتها مع روسيا منتصف 2022 بسبب الحرب، وكنيسة أخرى تمثلها بطريركية كييف التي عبرت في 2018 عن ولائها للبطريرك بارتولومي، الذي يتمركز في إسطنبول.
التقويم "الغريغوري"
يشير مصطلح "التقويم الغريغوري" إلى "التقويم الميلادي" الذي يستخدم على نطاق واسع عالميا، والذي اعتمد في القرن الـ 16، من قبل البابا "غريغوري الـ 13"، حين قرر الاستغناء كليا عن التقويم "اليولياني" الذي كان مستخدما من قبل الكنيسة.
ويسمى التقويم "الغريغوري" بالتقويم" الغربي أو المسيحي"، وسمي أيضا بـ"التقويم الميلادي" لأن السنة تبدأ فيه مع بداية ميلاد السيد المسيح عليه السلام، كما كان يعتقد الراهب الأرمني "دنيسيوس الصغير" الذي وضع حسابات خاصة تقدر موعد ميلاد السيد المسيح.
يذكر أن الكنيسة اعتمدت قبل ذلك "التقويم اليولياني"، وهو رومي وضعه "يوليوس قيصر" عام 46 قبل الميلاد، وهناك اختلافات حسابية بسيطة بين "الغريغوري واليولياني".
انقسام في "العالم الأرثوذكسي"
وأدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى تعميق الانقسام في "العالم الأرثوذكسي" الذي كان قد بدأ مع طلب الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الانفصال عن الإدارة الكنسية الروسية، بعد ضم موسكو لـ"القرم". وقبلت حينها بطريركية "القسطنطينية المسكونية" في إسطنبول، هذا الطلب، وكان ذلك بمثابة إعلان عن "الشرخ العميق" بين الكنيستين.
واعترضت البطريركية الروسية على قرار "القسطنطينية" بمنح الكنيسة الأوكرانية وضعية الاستقلال القانوني والإداري، حيث يمنحها ذلك انتخاب "رؤسائها وأساقفتها"، دون الرجوع لموسكو، كما كان معمولا به في الماضي.
وفي حين أيدت بعض الكنائس الأرثوذكسية في شرق وجنوب أوروبا الانفصال الأوكراني، اتخذ البعض الآخر موقفا مؤيدا لموسكو في النزاع الكنسي، إلا أنها فضلت "الحيادية" بعد اندلاع الحرب، ودعت "أشقاء الدين" إلى الدعاء من أجل أن يحل السلام بين البلدين، كما فعلت الكنيسة الصربية.
المنظمات الدينية التابعة لروسيا
وكانت سلطات كييف أعلنت، نهاية العام الماضي، الحد من أنشطة المنظمات الدينية التابعة لروسيا على أراضيها وإعادة النظر في وضع الكنيسة الأرثوذكسية التابعة لبطريركية موسكو، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".
وأتت تلك الإجراءات (المستمرة لهذا الوقت) في أعقاب عمليات دهم نفذتها أجهزة الأمن الأوكرانية في الدير الرئيسي بكييف ومكان إقامة رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية وعدد من أماكن العبادة، بسبب شبهات بصلات مع موسكو.
وأدانت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية التي يعتبر بطريركها كيريل، داعما للكرملين، عمليات الدهم، ورأت أنها تهدف إلى "ترهيب المؤمنين".