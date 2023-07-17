"الدين والحرب".. أوكرانيا تبتعد عن الارتباط العقائدي بروسيا

تسعى السلطات الحاكمة في أوكرانيا إلى الابتعاد أكثر عن الارتباط العقائدي بروسيا الاتحادية، وفك الإرث الممتد منذ عقود، وذلك مع تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في شباط/ فبراير 2022.

ومنذ الأسابيع الأولى لبدء الحرب، تحاول السلطات الروسية إضفاء "البعد الديني المقدس" على عملياتها العسكرية، ما أدى لحدوث انقسام ديني داخل الكنيسة الأرثوذكسية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال خطابه بمناسبة عيد الميلاد في شهر كانون الثاني/ يناير، أن "الحق الأخلاقي والتاريخي إلى جانب روسيا في حرب أوكرانيا".

وإلى جانب ذلك، يتجلى تداخل الشؤون الدينية بالعملية العسكرية في إرسال موسكو عشرات الكهنة إلى جبهة القتال لدعم الجنود.

وعبّر رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، في كل مناسبة، عن دعمه لسلطات الكرملين في النزاع مع الغرب على الأراضي الأوكرانية، مؤكدا دعمه للموالين لروسيا بالشرق الأوكراني الذين يرفضون قيم الغرب.