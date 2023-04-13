روسيا تعترض طائرة عسكرية ألمانية فوق بحر البلطيق

أعلنت روسيا، الأربعاء، أنّها أرسلت مقاتلة لاعتراض طائرة تابعة للبحرية الألمانية كانت تقترب من حدودها فوق بحر البلطيق، مؤكّدة أن عملية الاعتراض جرت دون وقوع أيّ حادث.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تلغرام، إنه "في 12 نيسان/أبريل 2023، رصدت أجهزة المراقبة الجوية الروسية فوق بحر البلطيق هدفًا جويًا يقترب من الحدود الروسية".