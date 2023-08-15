"سي إن إن": الولايات المتحدة سمحت لروسيا بتحقيق نصر جديد في أفريقيا

حذّرت محطة "سي إن إن" الأمريكية في تقرير لها، من أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى إيجاد طريقة سريعة واستباقية قبل أن يتحول الوضع في النيجر إلى أزمة ضخمة في قلب أفريقيا.

وقال التقرير، إن "زمرة عسكرية قامت قبل أسبوعين بخلع رئيس النيجر الموالي لأمريكا في انقلاب قد تحدد نتيجته وجهة البلاد لسنوات قادمة، في منطقة تعد موطناً لخامات من المعادن الحيوية ومنها اليورانيوم، وقاعدةً للجهاديين الهاربين من الشرق الأوسط، ومصدراً لفوائد استراتيجية لروسيا".

ووفقاً للتقرير، يمثل هذا التحدي في أفريقيا فرصةً لروسيا من أجل توسيع سيطرتها على المنطقة من خلال مجموعة "فاغنر"، حيث اجتمع قائد واحد من انقلابيي النيجر مع ممثلين من "فاغنر" متواجدين في مالي المجاورة حيث أسست "فاغنر" لنفسها وجوداً راسخاً.