‪عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مجددًا ضد حكومة نتنياهو‬

ووفقًا للمنظمين القائمين على المسيرات، تظاهر نحو 135 ألف شخص في مدن تل أبيب، ونتانيا، وحيفا، وبئر السبع وغيرها من المدن، مشيرين إلى أنه أضخم عدد يشارك في الاحتجاجات منذ أسابيع.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن "زعيم المعارضة يائير لابيد تحدث أمام آلاف المتظاهرين في مدينة نتانيا، كما أن عددا من رؤساء الأحزاب ألقوا كلمات مختلفة أيضاً".

وأوضح لابيد في كلمته أن "الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو لم تتوقع مثل هذه الدرجة من الاحتجاجات، بل توقعت أن تستمر المظاهرات أسبوعاً أو أسبوعين فقط".

وأضاف لابيد: "هناك فرق واحد بين الديكتاتورية والديمقراطية، في الدكتاتورية يسمح للحكومة أن تفعل ما تريد، بينما في الديمقراطية للمواطنين حقوق يحظر على الحكومة لمسها لمجرد أنها تتمتع بأغلبية في الكنيست".