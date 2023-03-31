لردع الغرب.. رئيس روسيا البيضاء يعرب عن الحاجة لأسلحة روسيا النووية

اعتبر رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن أسلحة نووية تكتيكية روسية من المقرر نشرها في بلاده ستوفر لها الحماية من تهديدات غربية، وعبر عن اعتقاده بأن هناك خططا لغزو بلاده من بولندا.

وقال لوكاشينكو في خطاب سنوي أمام مشرعين ومسؤولين حكوميين: "ثقوا في كلامي لم أخدعكم قط. إنهم يتأهبون لغزو روسيا البيضاء.. لتدمير دولتنا".

وقال الرئيس فلاديمير بوتين السبت إن روسيا سترسل أسلحة نووية تكتيكية إلى روسيا البيضاء وهي أول عملية نشر أسلحة نووية خارج حدود البلاد منذ تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991.

وذكرت مينسك أن الصواريخ ستوفر الحماية بعد ما وصفته بحملة ضغط من الولايات المتحدة وحلفائها بهدف الإطاحة بلوكاشينكو الذي تولى السلطة منذ 28 عاما.