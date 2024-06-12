قبيل زيارة بوتين.. كوريا الشمالية تتباهى بـ"رفيق سلاح لا يقهر"

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية الأربعاء، أن الزعيم كيم جونغ أون قال في رسالة بعثها إلى الرئيس فلاديمير بوتين إن بلاده "رفيق سلاح لا يقهر" لروسيا، وسط تكهنات بعزم بوتين إجراء زيارة وشيكة لكوريا الشمالية.

وبمناسبة العيد الوطني لروسيا، قال كيم إن اجتماعه مع بوتين في قاعدة روسية لإطلاق الصواريخ إلى الفضاء العام الماضي، أسهم في تعزيز "العلاقة الإستراتيجية التي تعود إلى قرن من الزمان".

وجاءت الرسالة بعدما ذكرت صحيفة فيدوموستي الروسية الاثنين، أن بوتين سيزور كوريا الشمالية وفيتنام خلال الأسابيع المقبلة.

وقال مسؤول في فيتنام لوكالة "رويترز"، إن زيارة بوتين إلى فيتنام مقررة يومي الـ19 والـ20 من يونيو/حزيران لكن لم يتم تأكيدها بعد.

وقال الكرملين إن روسيا تريد تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية "في جميع المجالات" لكنه لم يؤكد موعد الزيارة.