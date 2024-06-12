قبيل زيارة بوتين.. كوريا الشمالية تتباهى بـ"رفيق سلاح لا يقهر"
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية الأربعاء، أن الزعيم كيم جونغ أون قال في رسالة بعثها إلى الرئيس فلاديمير بوتين إن بلاده "رفيق سلاح لا يقهر" لروسيا، وسط تكهنات بعزم بوتين إجراء زيارة وشيكة لكوريا الشمالية.
وبمناسبة العيد الوطني لروسيا، قال كيم إن اجتماعه مع بوتين في قاعدة روسية لإطلاق الصواريخ إلى الفضاء العام الماضي، أسهم في تعزيز "العلاقة الإستراتيجية التي تعود إلى قرن من الزمان".
وجاءت الرسالة بعدما ذكرت صحيفة فيدوموستي الروسية الاثنين، أن بوتين سيزور كوريا الشمالية وفيتنام خلال الأسابيع المقبلة.
وقال مسؤول في فيتنام لوكالة "رويترز"، إن زيارة بوتين إلى فيتنام مقررة يومي الـ19 والـ20 من يونيو/حزيران لكن لم يتم تأكيدها بعد.
وقال الكرملين إن روسيا تريد تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية "في جميع المجالات" لكنه لم يؤكد موعد الزيارة.
وسافر كيم في شهر سبتمبر/أيلول الماضي إلى أقصى شرق روسيا، حيث قام بجولة في قاعدة فوستوشني كوزمودروم الفضائية وحيث وعده بوتين بمساعدته في صنع الأقمار الصناعية.
كما أشاد كيم بروسيا لتحقيقها نتائج في جهودها الرامية لبناء دولة قوية عبر "ردع وسحق كل التحديات والعقوبات والضغوط التي تمارسها القوى المعادية".
ووطدت بيونغيانغ وموسكو العلاقات الدبلوماسية والأمنية بشكل متزايد، وتبادلتا زيارات وفود حكومية وبرلمانية وغيرها في الأشهر القليلة الماضية.
ومن المقرر أن تزور مجموعة من المسؤولين الكوريين الشماليين المعنيين بالأمن العام روسيا هذا الأسبوع.
ووجه مسؤولون في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتهامات إلى بيونغيانج بإرسال أسلحة إلى روسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا مقابل مساعدات تكنولوجية في برامجها النووية والصاروخية.