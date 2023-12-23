قانون الهجرة الفرنسي.. شرخ داخل الحكومة و"خراب" في البرلمان

معسكر ماكرون

بحسب التقرير "لم نشهد مثل هذا الاضطراب منذ التصويت على إصلاح نظام التقاعد في بداية العام. لكن الشعور بعدم الارتياح يبدو هذه المرة أكثر وضوحاً في المعسكر الرئاسي، حيث لم يصوّت 59 نائبا من الأغلبية، أو ربع معسكر ماكرون، لصالح القانون.

ويستعدّ النواب لعطلة رأس السنة، وسط أجواء من التوتّر، ونقل التقرير آراء عدد منهم قالوا إنهم باتوا ينفرون من الجلسات البرلمانية، وعلّقت نائبة في هذا السياق بقولها: "ليت عطلة نهاية العام تستمر حتى عام 2027..." وهي ليست الوحيدة التي لم تنتظر عطلة نهاية الأسبوع لتعود إلى دائرتها الانتخابية.

"حقل خراب"

بحسب التقرير فقد أصبحت أروقة قصر بوربون مهجورة منذ صدور قانون الهجرة، أو "حقل خراب" على حدّ تعبير أحد أعضاء الأغلبية البرلمانية، الذي أضاف أنه رغم ذلك "سيتعيّن علينا مواصلة فحص النص الخاص بالمساعدة الطبية الحكومية، في يناير/كانون الثاني، وهذا وعد قطعته رئيسة الوزراء إليزابيث بورن لليمين، حتى لا نعيد فتح جروح بالكاد أغلقت" وفق تعبيره.

وأكد تقرير إذاعة فرنسا الدولية، أنّ حالة من الامتعاض غير المسبوقة تشهدها كتلة اليسار في الجمعية الوطنية، ويستحضر التقرير مشادة كلامية بين النائب الاشتراكي جيروم جيدي، ضد النائبة من معسكر ماكرون مونيك إيبيرا، بعد التصويت مباشرة؛ إذ توجه لها بالقول "بالأمس كنتم تجلسون إلى جانبنا على اليسار، واليوم تصوّتون مع التجمع الوطني (أقصى اليمين)... أشعر بالخجل منكم".

وفي المقابل يشعر اليمين وأقصى اليمين بنشوة الانتصار، حتى أن رئيسة حزب التجمع الوطني مارين لوبان تحدّثت عن "انتصار أيديولوجي" وفق ما نقله التقرير.