حزب إسرائيلي يطالب أمريكا بـ"عدم التدخل" في تشكيل حكومة نتنياهو

طالب حزب "الصهيونية الدينية" اليميني، الذي يسعى رئيسه بتسلئيل سموتريتش، لتولي حقيبة وزارة الدفاع الإسرائيلية، الإدارة الأمريكية، بـ"عدم التدخل" في تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وقال الحزب: "لدينا الكثير من الاحترام والتقدير لحليفتنا الولايات المتحدة، لكن إدارة الرئيس بايدن يجب أن تحترم أيضا الديمقراطية الإسرائيلية، وألا تتدخل في تشكيل حكومة منتخبة".

وجاءت تصريحات الحزب اليميني التي نقلها موقع "إسرائيل هيوم"، رداً على تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل توم نيدس، التي أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة معنية بالوزارات التي تعمل معها بشكل وثيق، في إشارة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقال نيدس: "لن أخوض في التكهنات حول من سيكون في الحكومة المقبلة أو ما سيكون رد فعلنا عندما يحدث ذلك، لكن ما يهمني هو تلك الوزارات التي لدينا علاقة وثيقة معها، وخاصة وزارة الدفاع".

وتقاطعت تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب، مع ما ذكره مسؤولون إسرائيليون حول أن الولايات المتحدة لن تعمل مع وزراء متطرفين قد يكونون جزءاً من الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

ونقل الموقع الإسرائيلي عن رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، تأكيده أنه يريد من الليكود عامين من ضبط النفس السياسي في الملفات التي قد تسبب مواجهة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيراً إلى أن نتنياهو يجد صعوبة في إقناع الأحزاب اليمينية بقبول ذلك.