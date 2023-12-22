روسيا تصف تقرير صحيفة أمريكية عن بريغوجين بأنه "خيال رخيص"

اتهم الكرملين اليوم الجمعة صحيفة "وول ستريت جورنال" بنشر "خيال رخيص"؛ بعد أن وجهت اتهامات لمسؤول روسي حول مقتل الزعيم السابق لمجموعة "فاغنر".

وكانت الصحيفة قالت إن مقتل رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين في تحطم طائرة، هو عمل من تدبير المسؤول الأمني الروسي نيكولاي باتروشيف.

وذكرت الصحيفة، أن طائرة بريغوجين الخاصة تم إسقاطها بوضع قنبلة صغيرة تحت أحد جناحيها وهو تقرير استندت فيه الصحيفة إلى تصريحات مسؤولين في أجهزة مخابرات غربية وضابط سابق من المخابرات الروسية.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إنه اطلع على القصة لكنه لن يعلق عليها قبل أن يضيف قائلا: "مؤخرا وللأسف أصبحت وول ستريت جورنال مولعة بإنتاج الخيال الرخيص".