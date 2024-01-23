"أكسيوس": ديمقراطيون في البيت الأبيض يخططون لدعم ترامب

في تحول لافت في الأوساط السياسية الأمريكية، يخطط بعض أعضاء الحزب الديمقراطي في البيت الأبيض الذين كانوا اختاروا الرئيس جو بايدن في انتخابات 2020 لدعم الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقًا لموقع "أكسيوس".

وقال الموقع إن ترامب يُحكم سيطرته من جديد على الحزب الجمهوري ويضغط من أجل الترشح، حتى مع منافسيه الجمهوريين.

وتعتبر نيك لالوتا، عضو الحزب الجمهوري، أول أعضاء الحزب الجمهوري في ولاية بايدن الداعمين لترامب، ورجح الموقع ألا تبقى لالوتا وحيدة في ذلك لفترة طويلة.

وأشار الموقع إلى بيان لـ "لونغ آيلاندر" جاء فيه: "سياسات الرئيس ترامب جعلت أمتنا أقوى وجعلتنا على الطريق نحو الازدهار". وأضاف "أؤيد الرئيس ترامب ليكون رئيسنا الـ47 وأتطلع إلى أن ينظف الفوضى التي خلفها الرئيس بايدن."

كما أشار إلى أن " جون دوارتي"، الذي صوتت مقاطعته لبايدن بما يقارب 11% في انتخابات عام 2020، أكد أن "على الحزب الجمهوري أن يعمل بجد من أجل دعم ابن حزبه، إذ يجب على الجميع حماية أمريكا من ضعف وفساد بايدن".