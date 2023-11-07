التحقيق بوفاة يهودي خلال تظاهرة مؤيدة لفلسطين في أمريكا

وقال البيان، "خلال المشاجرة وقع كيسلر إلى الوراء وارتطم رأسه بالأرض"، مبينًا أن "مكتب مسؤول الأمن لمقاطعة فينتورا يحقق في الحادثة ولا يستبعد حصول جريمة كراهية".

وأشار شهود عيان إلى أن "كيسلر انخرط في مشادة جسدية مع متظاهر من الجهة المضادة".

جاء ذلك بعد أن توفي الرجل البالغ 69 عامًا الإثنين متأثرًا بإصابته، وفق السلطات.

وتظهر مشاهد مصورة نشرت على منصات التواصل الاجتماعي على ما يبدو، كيسلر مستلقيًا على الأرض وممسكًا برأسه.

من جانبها، نقلت صيحفة "ثاوزند أوكس إيكورن" المحلية عن مسؤول في الشرطة قوله، إن غالبية الأشخاص الذين كانوا حاضرين في التظاهرة كانوا من أنصار الفلسطينيين، لكن عددًا صغيرًا من المؤيدين لإسرائيل حضر أيضًا.

وجاءت الحادثة بعد شهر مِن شن حركة حماس هجومًا عنيفًا على إسرائيل من قطاع غزة، قتلت فيه 1400 شخص غالبيتهم من المدنيين، واحتجزت أكثر من 240 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وترد إسرائيل بقصف مكثف وعملية برية في القطاع أودى حتى الآن بأكثر من 10 آلاف شخص غالبيتهم من المدنيين وبينهم أربعة آلاف طفل، وفقًا لوزارة الصحة التابعة لحماس التي تسيطر على القطاع.