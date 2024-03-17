روسيا تعلن السيطرة على قرية في زابوريجيا
نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الأحد إن القوات الروسية سيطرت على قرية ميرن الواقعة في منطقة زابوريجيا الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان إن وحدات من قوات مجموعة "فوستوك"، نفذت هجوما ناجحا وسيطرت على البلدة، وصدت أيضا هجوما مضادا من قبل القوات الأوكرانية في دونيتسك.
وذكرت الوزارة أن خسائر القوات الأوكرانية في هذا الهجوم بلغ 120 جنديا، و3 مركبات.
وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.