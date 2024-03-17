روسيا تعلن السيطرة على قرية في زابوريجيا

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الأحد إن القوات الروسية سيطرت على قرية ميرن الواقعة في منطقة زابوريجيا الأوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان إن وحدات من قوات مجموعة "فوستوك"، نفذت هجوما ناجحا وسيطرت على البلدة، وصدت أيضا هجوما مضادا من قبل القوات الأوكرانية في دونيتسك.