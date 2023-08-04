بازوم يطالب أمريكا والمجتمع الدولي باستعادة النظام الدستوري في النيجر

طالب محمد بازوم رئيس النيجر السابق، قبل سيطرة المجلس العكري على الحكم في البلاد، المجتمع الدولي وأمريكا باستعادة النظام الدستوري في البلاد.

وحذر في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الخميس، من أنه في حال نجحت المحاولة الانقلابيّة لإطاحته من السلطة "فستكون لها عواقب وخيمة على النيجر والمنطقة والعالم بأسره".

وكتب في مقاله: "أنا أكتب هذا كرهينة.. الانقلاب ليس له أي مبرر على الإطلاق وإذا نجح فستكون لها عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم بأسره".

وشدد بازوم على أن "منطقة الساحل بكاملها قد تقع تحت النفوذ الروسي عبر مجموعة فاغنر" الروسية العسكرية الخاصة.

وتابع بازوم: "يجب أن ينتهي هذا الانقلاب، ويجب على المجلس العسكري إطلاق سراح كل من اعتقل بشكل غير قانوني".