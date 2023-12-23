مقتل 6 جنود أتراك في هجوم استهدف قاعدتهم في شمال العراق

قُتل ستة جنود أتراك وأصيب آخر في هجوم استهدف قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت.

وأكدت الوزارة أن القاعدة العسكرية التركية الواقعة بالقرب من هاكورك في شمال العراق تعرضت مساء الجمعة لهجوم شنه أعضاء حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة إرهابية.

ورداً على الهجوم، أعلنت السلطات تنفيذ عملية عسكرية في المنطقة.