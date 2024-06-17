أنقذه أوباما.. مقطع يوثق "تجمّد" بايدن مجددًا (فيديو)

في حادثة جديدة، "تجمد" الرئيس الأمريكي جو بايدن لعدة ثوان خلال حدث لجمع التبرعات في لوس أنجلوس، الليلة الماضية، بحضور نجوم هوليوود.

ووثق مقعط فيديو، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، الرئيس الأسبق باراك أوباما مع بايدن على خشبة المسرح وهما يودعان الضيوف في نهاية الحدث.

غير أنه في اللحظة التي لوح فيها أوباما بيده لهم بالخروج، وقف بايدن جامدًا مع ابتسامة عريضة على وجهه بلا حراك لثوان، ما دفع أوباما ليمسك معصمه ويخرجه من المسرح.

وأثارت اللقطات، التي شاركها كريس غاردنر من مجلة هوليوود ريبورتر على منصة "إكس" لأول مرة، أمس الأحد، انتقادات واسعة.