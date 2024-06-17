أنقذه أوباما.. مقطع يوثق "تجمّد" بايدن مجددًا (فيديو)
في حادثة جديدة، "تجمد" الرئيس الأمريكي جو بايدن لعدة ثوان خلال حدث لجمع التبرعات في لوس أنجلوس، الليلة الماضية، بحضور نجوم هوليوود.
ووثق مقعط فيديو، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، الرئيس الأسبق باراك أوباما مع بايدن على خشبة المسرح وهما يودعان الضيوف في نهاية الحدث.
غير أنه في اللحظة التي لوح فيها أوباما بيده لهم بالخروج، وقف بايدن جامدًا مع ابتسامة عريضة على وجهه بلا حراك لثوان، ما دفع أوباما ليمسك معصمه ويخرجه من المسرح.
وأثارت اللقطات، التي شاركها كريس غاردنر من مجلة هوليوود ريبورتر على منصة "إكس" لأول مرة، أمس الأحد، انتقادات واسعة.
وقد شاركت حسابات شهيرة على مواقع التواصل الفيديو. وعلق أحدهم قائلاً: "تجمد بايدن مرة أخرى الليلة الماضية واضطر إلى الخروج برفقة أوباما. هل هذا طبيعي؟".
في حين كتب الصحفي البريطاني بيرس مورغان: "إنه أمر محرج للغاية. لا يمكن للديمقراطيين أن يسمحوا لهذا الأمر بالاستمرار، بالتأكيد؟".
بالمقابل، نفى روفوس غيفورد، الرئيس المالي لحملة بايدن - كامالا هاريس 2024، على حسابه في منصة "إكس"، أمس، الاتهامات بأن بايدن "تجمد". وقال: "لم يحدث أي شيء قريب من هذا في الواقع".
ويشار إلى أن بايدن كان ظهر متجمداً لعدة ثوان خلال حدث في البيت الأبيض، الإثنين الفائت.
وبدا في الفيديو وكأنه تجمد قبل أن يتعثر لفترة وجيزة في كلماته خلال حدث بمناسبة الذكرى السنوية لـJuneteenth.
حيث وقف بلا حراك بينما كان الناس يهتفون حوله في حفل موسيقي. وعندما ألقى لاحقًا خطابًا حول Juneteenth، تعثر في بضع كلمات يصعب فهمها صوتيًّا.
يأتي ذلك في الوقت الذي تُظهر فيه استطلاعات الرأي قلقًا واسع النطاق بشأن الصحة العقلية لبايدن، الذي يطمح لولاية رئاسية ثانية أمام منافسه دونالد ترامب.