بايدن وزوجته كسبا نحو 579 ألف دولار عام 2022

ويشدد البيان على "الالتزام بالشفافية" من جانب الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 80 عامًا، في إشارة غير بريئة في الأجواء السياسية الأمريكية.

وبايدن الذي يشير بشكل متزايد إلى نيته السعي للترشح لولاية ثانية، قد يواجه دونالد ترامب في انتخابات 2024.

ويكافح الرئيس الجمهوري السابق الذي خالف ممارسات البيت الأبيض في الشفافية المالية، من أجل الإبقاء على سرية بياناته الضريبية.

وصوتت لجنة برلمانية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لصالح نشر بيانات ضرائب الملياردير بين عامي 2015 و2020.