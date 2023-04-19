بايدن وزوجته كسبا نحو 579 ألف دولار عام 2022
أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن، التي تعمل أستاذة جامعية، حققا في عام 2022 دخلًا قدره 579 ألفًا و514 دولارًا، ودفعا ضرائب قدرها 169 ألفًا و820 دولارًا.
وأوضحت الرئاسة أنه "بنشر هذه المعلومات يكون بايدن قد أعلم الجمهور ببيانات ضريبية لما مجموعه 25 عامًا".
ويشدد البيان على "الالتزام بالشفافية" من جانب الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 80 عامًا، في إشارة غير بريئة في الأجواء السياسية الأمريكية.
وبايدن الذي يشير بشكل متزايد إلى نيته السعي للترشح لولاية ثانية، قد يواجه دونالد ترامب في انتخابات 2024.
ويكافح الرئيس الجمهوري السابق الذي خالف ممارسات البيت الأبيض في الشفافية المالية، من أجل الإبقاء على سرية بياناته الضريبية.
وصوتت لجنة برلمانية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لصالح نشر بيانات ضرائب الملياردير بين عامي 2015 و2020.
وأفادت معلومات مثلًا، بأن دونالد ترامب دفع 750 دولارًا فقط ضرائب في عام 2017، وهي أول سنة من ولايته الرئاسية، ثم حوالي مليون في عامي 2018 و2019.. ولا شيء على الإطلاق في عام 2020، وهو عام هزيمته أمام بايدن وخسائر بلغت خمسة ملايين دولار.
وقال البيان، إن الزوجين بايدن تبرعا أيضًا بـ 20180 دولارًا للجمعيات الخيرية العام الماضي.
وأضاف البيت الأبيض، أن نائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجها دوغ إمهوف أعلنا أن دخلهما بلغ 456 ألفًا و918 دولارًا في عام 2022.